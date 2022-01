“13h15, le dimanche” : les premières dames de la Ve République, ce 9 janvier sur France 2

À découvrir ce 9 décembre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, la série documentaire en 4 épisodes « Premières dames » signée François-Julien Piednoir, Léo Forissier et Anthony Santoro.

Cette série inédite en quatre épisodes s’intéresse aux premières dames de la Ve République à quelques mois de l’élection présidentielle dont les deux tours se tiendront les 10 et 24 avril 2022.

Huit présidents ont occupé l’Elysée avec leurs épouses ou leurs compagnes à leurs côtés : Yvonne de Gaulle, Claude Pompidou, Anne-Aymone Giscard d’Estaing, Danielle Mitterrand, Bernadette Chirac, Cécilia Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy, Valérie Trierweiler et Brigitte Macron.

Chacune a joué un rôle, en public ou en coulisse. Chacune a essayé de faire évoluer cette fonction de "First Lady" comme sont appelées les épouses des présidents des Etats-Unis d’Amérique. Un "job" bien difficile en France, où la première dame n’a pas de statut. Il faut supporter les lourdeurs du protocole, les critiques, les coups politiques…

Comment exister auprès du président, un époux pas comme les autres ? Ces neuf femmes ont tenté de trouver leur place…

Sous les ors de la République

Quelle est donc la première dame la plus populaire parmi toutes celles qui ont occupé ce fauteuil pas toujours très confortable ? A la fois dans l’ombre et la lumière de l’Elysée, elles sont entrées au fil du temps dans la vie des Français, au gré des voyages présidentiels ou de leurs engagements humanitaires.

Après Yvonne de Gaulle et Claude Pompidou, changement de génération avec l’arrivée des Giscard d'Estaing au palais de l’Elysée. Et après Anne-Aymone pendant le septennat de son mari de 1974 à 1981, se succéderont Danielle (1981-1995) puis Bernadette (1995-2007)... Comment ont-elles vécu toutes ces années sous les ors de la République ?

Trouver sa place

Si Bernadette Chirac a souffert de ne pas trouver sa place pendant le premier mandat de son mari Jacques (1995-2002), elle va prendre sa revanche lors du second (2002-2007) et devenir une des premières dames les plus populaires.

Pendant que Nicolas Sarkozy et François Hollande s’entretenaient avant l’investiture de ce dernier en 2012, Carla Bruni-Sarkozy a eu des choses à dire à Valérie Trierweiler sur son expérience de première dame. Et Carla donnera aussi des conseils à Brigitte Macron, l’actuelle locataire de l’Elysée...