L'interview de Straomae au 20H de TF1 suivie par 7,2 millions de téléspectateurs (vidéo)

Hier, dimanche 9 janvier, le Journal de 20 Heures de TF1, présenté par Anne-Claire Coudray qui recevait Straomae, a été suivi par près de 7 millions de téléspectateurs.

L’auteur-compositeur-interprète belge aux 4 NRJ Music Awards, 5 Victoires de la Musique, Stromae a choisi le 20H d'Anne-Claire Coudray pour sa première prise de parole sur son nouvel album Multitude, après 7 ans d'absence.

Très large leader, le 20H dans sa globalité a réuni 6,9 millions de téléspectateurs avec 29.6% de part d'audience sur l'ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus) et a devancé de 1,1 million de téléspectateurs son principal concurrent, à savoir France 2.

Invité exceptionnel du JT de 20H de TF1, Stromae a accordé une interview à Anne-Claire Coudray et a interprété en exclusivité sur le plateau l'un de ses nouveaux titres "L'enfer".

Cette séquence inédite a été très largement suivie par 7,2 millions de téléspectateurs sur TF1 et 5,5 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux.