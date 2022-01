“20h30, le samedi” : La fronde des radios libres et le retour du vinyle, ce 15 janvier sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Cette semaine, “20h30 le samedi” célèbre la fronde des radios libres et le retour en force du vinyle…

Le jour où > La fronde des radios libres

Encore et toujours, la radio reste le média préféré des Français, un espace de liberté de ton, de musique… Pourtant, cela n’a pas toujours été comme cela ! Il a fallu se battre pour avoir des radios libres.

Dans les années 1970, la radio était encore un monopole d’Etat, jusqu’à ce qu’une bande de joyeux drilles décident d’en faire un espace de liberté, de folie douce, et aussi de contestation, en pleine France giscardienne, au nez et à la barbe de la censure. Parmi ceux qui ont mené la fronde, Coluche, Brice Lalonde ou encore Laurence Boccolini…

Actu > Le retour en force du vinyle

Il y a une dizaine d’années, on trouvait des disques vinyles surtout dans les vide-greniers et chez les mélomanes avertis. Avec l’essor du streaming et du numérique, on pensait le vinyle condamné et c’est pourtant l’inverse qui se produit. Désormais, tous les artistes exigent une version vinyle de leur album lors de sa sortie, et dans certains grands magasins, les vinyles peuvent représenter jusqu’à 30% des ventes de musique.

Bonus > Christophe, le collectionneur

Daniel Bevilacqua, dit Christophe, a quitté la scène au printemps 2020 à l'âge de 74 ans. Il était un grand collectionneur, de vinyles mais aussi de juke-boxes…