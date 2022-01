Ce soir, mardi 18 janvier, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, sera l'invité du JT de 20H de TF1 sur le plateau du Journal.

Après des appels à sa démission, et alors qu'un nouveau mouvement de grève est prévu ce jeudi dans l'Education nationale, le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, viendra s'expliquer et répondre en direct aux questions de Gilles Bouleau.

Cette interview sera disponible en Replay quelques heures après sa diffusion en direct sur TF1.