“20h30, le samedi” : la rencontre entre Pierre Cardin & Jeanne Moreau, ce 22 janvier sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Cette semaine, “20h30 le samedi” célèbre la rencontre unique entre le grand couturier Pierre Cardin et l’actrice Jeanne Moreau...

Le jour où > Jeanne Moreau rencontre Pierre Cardin

"Je n’aimais pas les femmes mais j’aimais Jeanne"... C’est avec ces mots que le couturier Pierre Cardin évoquait la relation intense et unique qu’il a eue avec Jeanne Moreau. Au début des années 1960, la jeune actrice s’est déjà fait un nom, et une réputation, grâce au film Les Amants, de Louis Malle. Elle cherche une robe pour son prochain film et pousse la porte d’un jeune couturier en vogue, arrivé à Paris depuis peu, Pierre Cardin, qui ne fait pas mystère de sa préférence pour les hommes. Comment a-t-elle réussi à devenir son amante, sa muse et son amie tout au long de sa vie ? Une histoire singulière entre une actrice solaire et un couturier épris de beauté.

Actu > La fureur du jean

Pierre Cardin a été un précurseur de la mode, un des premiers à vouloir faire un pont entre la haute couture et le style populaire. Un vêtement s’est répandu dans tous les milieux sociaux, et sur toute la planète : le jean. Il s’en vend 70 par seconde dans le monde. Une exposition à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, lui est consacrée jusqu’au début du mois de mai 2022. Comment ce pantalon de travail rudimentaire, utilisé par les pionniers américains, en pleine conquête de l’Ouest au XIXe siècle, a-t-il réussi ce tour de force ? Il a fallu qu’il incarne le visage de la rébellion.

Bonus > Vanessa Paradis chante Jeanne Moreau

En 1995, lors de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, qui a pour présidente du jury Jeanne Moreau, Vanessa Paradis lui fait une surprise… et c’est un moment suspendu.