“13h15, le samedi” : « Le médecin de cœur », ce 29 janvier sur France 2

À découvrir ce 29 janvier dans “13h15, le samedi” sur France 2, le portait « Le médecin de cœur » signé Florian Le Moal et Nicolas Berthelot.

Le chirurgien afghan Najeebullah Bina est membre de l’association La Chaîne de l’espoir, fondée par le professeur Alain Deloche, qui a "pour vocation de renforcer les systèmes de santé pour donner à chacun, et en particulier aux enfants, les mêmes chances de survie et de développement".

A la mi-août 2021, Kaboul est tombée aux mains des talibans après le départ des derniers soldats américains d’Afghanistan, le chirurgien a été évacué, comme des milliers d’autres civils, grâce aux avions américains, français, belges ou canadiens.

Parti dans l'urgence, le docteur Bina vit désormais en Europe, entre Paris et Prague, où habitent son épouse et ses deux filles… mais c’est à Bamako, au Mali, que le magazine “13h15, le samedi” l'a retrouvé dans un hôpital du centre-ville, fondé et équipé par l’ONG indépendante qui intervient dans 27 pays.

Ce portrait, signé Florian Le Moal et Nicolas Berthelot, met en lumière l’action des équipes de l’association qui privilégie "les soins dans le pays d’origine de l’enfant malade lorsque cela est envisageable" : trois semaines intenses, 19 opérations à cœur ouvert et des enfants à qui a été redonné l'espoir.