“Reportages découverte” : « Fleur Australe en Alaska » à revoir samedi 30 janvier sur TF1

Après les Caraïbes, la mer rouge ou l’extrême Orient, la famille Poupon-Danon continue d’explorer le monde sur son voilier Fleur Australe. Cette fois… direction l’Alaska, en plein hiver… et en pleine épidémie de Covid. L’accueil s’annonce froid et les aventures nombreuses. A découvrir samedi 26 décembre sur TF1 dans “Reportages découverte”.

La mer de Béring franchie… les conditions deviennent rudes. Dans le Nord de cet Etat qui appartient aux Etats Unis d’Amérique, les températures avoisinent les -50°C. En traineaux tiré par les chiens ou en ski-jöering, toute la famille découvre les étendues sauvages blanchies par la neige. De retour à bord du bateau, Géraldine, Philippe et leurs enfants poursuivent leur exploration le long des côtes escarpées où des montagnes gigantesques viennent se jeter dans la mer.

La navigation dans les fjords du Prince Williams est magique, mais les effets du réchauffement climatique se font cruellement ressentir.

Devant le front du glacier Barry, le constat est alarmant pour la comédienne Géraldine Danon : « Le glacier vêle toutes les trente secondes. Je ne sais pas où on en sera dans quelques années ». Marion, la plus jeune des enfants, s’inquiète : « C’est triste. On est en hiver et les morceaux qui tombent dans la mer sont énormes. Dans quelques temps le glacier aura surement disparu ».

A Icy Bay, Philippe Poupon, le capitaine, se bat contre la banquise : « Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de glace, c’est une surprise ».

Mais rien n’arrête le célèbre navigateur. Fleur Australe trace son sillon dans ce chaos perpétuel et l’équipage familial va au-devant de nombreux rebondissements.