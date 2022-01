“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des Français », nouvel épisode ce 30 janvier sur France 2

A découvrir ce 30 janvier sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, un nouvel épisode de la série « Le feuilleton des Français » signé Julie Darde, Cyril Zhâ et les équipes du 13h15.

Dans ce nouvel épisode, “13h15, le dimanche” retrouvé plusieurs de ses héros du quotidien. Quel regard portent-ils sur les questions du moment ? La campagne présidentielle est-elle à la hauteur de leurs attentes ? Direction le Morbihan, le Cotentin et la ville de Béthune dans le Nord, pour les retrouver ou les découvrir.

A 19 ans, Yaelle est à la tête d’une exploitation agricole dans le Cotentin depuis le début de l'année 2022. L’une des plus jeunes éleveuses de Normandie gère toute seule sa ferme et s’occupe de ses 64 vaches laitières, sans compter la mécanique, la comptabilité, le soin aux animaux...

A Brech, dans le Morbihan, l’ancienne hôtesse de l’air Magalie, 50 ans, gère le bar qui appartient à sa famille depuis quatre générations. Le plus ancien bar de Bretagne, qui fête ses 114 ans cette année, est un tiers-lieu, une véritable institution pour les habitués qui se retrouvent autour d’un café, d’une crêpe ou d’un concert.

Il y a vingt ans, toute la production de l’usine Safilin était délocalisée en Pologne, les ouvriers français remerciés, la région sinistrée. Un nouveau site de production de filage de lin ouvre ses portes à Béthune, dans le Nord. Pour son avenir, Olivier Guillaume est un patron confiant. Il croit au "made in France", à la relocalisation et à l’avenir du monde ouvrier. Et d’ailleurs, il embauche ! Début mars, les grosses machines rapatriées de Pologne résonneront dans le hangar...

Plongée dans les coulisses de la campagne pour l'élection présidentielle de mars 2022 dans le sillage de Manon Aubry, porte-parole de Yannick Jadot, candidat Europe Ecologie-Les Verts ; avec Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, pour la préparation d’un Conseil des ministres ; à la rencontre de Jean-Marc Tellier, maire communiste de la petite ville d’Avion, dans le Pas-de-Calais, et de Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole de la candidate Marine Le Pen…