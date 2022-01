“Reportages découverte” : « Les enfants du marais », dimanche 30 janvier sur TF1

De la Camargue au Mont-Saint-Michel, des salines de Bretagne à la baie de Somme, la France compte de nombreux marais préservés. Des espaces naturels à mi-chemin entre terre et eau, qui abritent une faune et une flore exceptionnelles. Des territoires humides souvent difficiles d'accès, au climat et aux conditions de vie parfois rudes, mais qui séduisent des hommes et des femmes. Certains tentent de s'y faire une place, d’autres de perpétuer le savoir-faire de leurs aïeux.

Dans le Marais-Vernier, en Normandie, paissent en liberté des chevaux que l'homme n'a jamais montés. Elisa, une jeune cavalière de 24 ans, a décidé de les recueillir pour en faire les stars de ses numéros de dressage. Pour son prochain spectacle, elle a fait le pari d'intégrer une jeune jument à peine sortie du marais. Mais elle va devoir faire preuve de patience. "Comme elle est jeune, elle est très curieuse. C'est problématique pour la mettre devant du public parce qu'elle peut tout à coup se déconnecter de moi...", résume-t-elle. Malgré les obstacles, Elisa ira au bout de son challenge et présentera un show avec sa nouvelle jument lors d’un prestigieux concours hippique.

Sur l'île de Noirmoutier, Arnaud et Audrey démarrent une nouvelle vie de sauniers. Le défi de ce couple de Nantais fraîchement reconvertis : redonner vie à un marais salant abandonné depuis plus de 50 ans. "L'objectif, ce serait de faire entre 35 et 45 tonnes de gros sel par an. On ne sera pas millionnaires mais on sera sans doute plus heureux", explique Arnaud. S'ils veulent atteindre leur but, ces trentenaires motivés vont devoir affronter la rigueur du climat et apprendre les gestes techniques propres à ce métier ancestral. Mais ils vont également découvrir la solidarité exceptionnelle de toute une profession....

En Camargue, la vie dans les marais, c'est une affaire de famille pour les Rosière. Ils cultivent du riz sur ces terres humides depuis cinq générations. Cette année, le patriarche, Jacques, a décidé de passer la main à ses enfants, Marine et Jean-Philippe. Mais ils vont devoir protéger leurs terres d'un danger venu du ciel, qui menace de dévorer leur riz : les flamants roses. "C'est l'emblème de la Camargue, beaucoup de touristes viennent voir ces beaux oiseaux. Nous on les aime, mais pas chez nous", s'agace Marine. La nouvelle génération parviendra-t-elle à mener à bien cette première récolte ?

On la surnomme la "Venise verte". Le marais poitevin, avec ses canaux enchevêtrés en pleine nature, est le terrain de jeu de Yolaine et Jérôme. Ces deux enfants du pays fabriquent ici des savons et des bougies en s'inspirant des odeurs de la région. Pour leur nouvelle création, ils ont décidé de mettre à l'honneur le marais de leur enfance et son arbre emblématique : le peuplier. Un objectif ambitieux et risqué. "Le peuplier, ce n'est clairement pas une des matières classiques en parfumerie. Ça ne parle à personne à la base... Donc c'est un vrai challenge !", sourit Yolaine. Seul le verdict de leurs clients décidera si ce parfum mérite sa place dans la collection du couple.