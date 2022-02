“Reportages découverte” : « Système D pour les as du bricolage », dimanche 6 février sur TF1

Depuis plusieurs années le bricolage a le vent en poupe ! Mais l’année 2021 a atteint des sommets. Les ventes des enseignes spécialisées ont décollé de 20%, du jamais vu ! Et pour cause, la crise sanitaire a poussé les Français à renouer avec leur boite à outils pour se créer un cocon où il fait bon vivre. Certains d’entre eux se sont même découvert une passion alors qu’ils n’y connaissaient rien… Novices, experts ou « bricolo du dimanche, pendant près d’un an une équipe de “Reportages découverte” a suivi ces bricoleurs qui n’hésitent pas à se lancer dans des chantiers un peu fous au risque d’avoir de sacrées déconvenues…

C’est le cas de Lisa ! Elle vient d’emménager avec son compagnon dans une nouvelle maison où le rez-chaussée est entièrement à refaire... Faute de moyen, ce sont eux qui vont faire les travaux : « Si on devait faire appel à des entreprises extérieures, on n’aurait pas pu avoir une si grande maison, donc de faire les travaux nous-mêmes, ça nous fait faire des économies et on a pu prendre une plus grande maison ! » De la pose d’une dalle de béton, à la découpe du carrelage, à l’installation des meubles de cuisines, le couple va vivre au rythme du boulot, brico, dodo ! Un quotidien au milieu des travaux et des matériaux « La fatigue s’installe, on a envie de se vautrer dans le canapé mais on y est loin. Parfois on est énervé. Mais ça va, on est encore ensemble. Pas sûr qu’on achète une deuxième maison ! »



En Normandie, Steven et Laura sont eux de vrais bricolos ! Rénover, restaurer, bricoler, c’est une passion ! Le couple a déjà construit de ses mains une maison dans laquelle il a vécu plusieurs années ! Mais aujourd’hui, ils veulent innover et bâtir une maison de 190m2… avec des containers maritimes en acier. « Encore une fois, on a le sentiment de faire un truc exceptionnel... » Le couple est totalement novice dans ce genre de construction. Leur chantier va se transformer en casse-tête et mettre leurs nerfs à vif ! « J’en ai marre, franchement, journée de merde ! » « Oh mais punaise ! C’est le pompon, on n'a jamais autant galéré ! »

De leur côté, Djamila et Vincent ont le goût de l’aventure. Leur projet : transformer un utilitaire de transport de médicaments en camping-car pour voyager un peu partout en France « On n’a pas d’argent pour s’acheter une maison dans le sud, là on se fait un van et pour moi c’est cool de se dire qu’à 28 ans on a une maison secondaire qui roule. » Des deux, c’est Vincent le bricoleur, Djamila est débutante ! Entre électricité, plomberie, menuiserie… il leur faudra rivaliser d’ingéniosité pour transformer leur citrouille en carrosse tout confort… « Il a percé là alors qu’il fallait faire 10 cm de plus. Il n’y a pas que moi qui fait des bêtises. »

Enfin, pour Claude, le bricolage ne connait pas de limite d’âge ! A 80 ans, il a décidé de construire un petit coin de paradis pour ses sept petits-enfants ! Une cabane sur pilotis, perchée à près de deux mètres de hauteur au cœur de sa forêt en Sologne. « C’est physique mais ça permet de rester en forme aussi. Si vous ne faites rien, les printemps s’accumulent et vous n'êtes plus bon à grand-chose. » Le chantier risque d’être éprouvant, alors toute la famille va se mobiliser pour que le retraité aille au bout de son projet fou. « Dès qu’il y a un problème, il cherche toujours des solutions, Il n’abandonne jamais ! »