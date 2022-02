“13h15, le dimanche” : « Christopher Coutanceau, étoile de mer » ce 13 février sur France 2

A découvrir ce 13 février sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, « Christopher Coutanceau, étoile de mer » un portrait signé François-Julien Piednoir, Henri Desaunay et Smaïn-Morgan Belhadj-Tahar.

Retour chez le chef Christopher Coutanceau que le magazine “13h15, le dimanche” avait rencontré en 2020 quand il venait d’obtenir le graal des cuisiniers : trois étoiles au Guide Michelin.

Il doit cette récompense à sa cuisine 100% marine qui magnifie les produits de la mer : oursins, encornets à la truffe noire… sardines de la tête à la queue, car chez lui, tout se mange, même les arêtes !

Tout, dans sa carte, est pêché localement. Un principe, une philosophie, un engagement… pour une pêche et une cuisine durables. Et il est plus que jamais convaincu qu’il faut protéger les ressources.

Pour ce portrait, signé François-Julien Piednoir, Henri Desaunay et Smaïn-Morgan Belhadj-Tahar, direction la plage de la Concurrence, à La Rochelle, pour une balade gourmande et iodée...