Valérie Pécresse invitée de « 20h22 » dans le JT de 20H de France 2 mardi 15 février

Mardi 15 février, présidente de la région Ile-de-France et candidate Les Républicains à l’élection présidentielle, sera l’invitée de 20h22, la grande interview politique du Journal de 20h, menée par Anne-Sophie Lapix, Mohamed Bouhafsi et Nathalie Saint-Cricq.

48 heures après son grand meeting à Paris, Valérie Pécresse viendra dévoiler ses propositions phare pour la France.

Salaires, emploi, sécurité, environnement : les mesures qu’elle défend sont-elles réalisables et à quel prix ? Une prise de parole attendue alors qu’elle fait face à des critiques et défections au sein de son parti, et à une féroce concurrence de l’extrême droite.

Valérie Pécresse répondra ensuite aux questions des viewers lors d’un live Twitch sur la chaîne de FranceTV. Samuel Etienne et Alix Bouilhaguet animeront cet échange, dans la foulée de 20h22.