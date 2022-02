“Télématin” jeudi 17 février : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali jeudi 17 février dans “Télématin” sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 17 février :

07:40 Les 4 vérités : Caroline Roux recevra Olivier Faure, premier secrétaire du PS.

08:10 Interview d'actu : Thomas Sotto recevra Edouard Durand, Juge des enfants, co-président de la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants.

09:00 Invitée culture : Claudia Tagbo, actrice et humoriste sera l'inviteé de Thomas Sotto & Julia Vignali. Elle revient ce vendredi à 21:10 sur France 2 avec un inédit de la fiction “Le crime lui va si bien”.