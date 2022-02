Ukraine : François Hollande invité du JT de 20H de France 2 ce jeudi 24 février

Ce jeudi 24 février, François Hollande, ancien président de la République sera l'invité exceptionnel du JT de 20H de TF1.

François Hollande répondra aux questions de Karine Baste sur la situation en Ukraine.

En raison de l'actualité, France 2 modifie sa programmation et proposera dès 20:40 une émission spéciale en direct “Ukraine : la guerre en Europe” présentée par Léa Salamé et Laurent Guimier, avec Etienne Leenhardt, Nathalie Saint-Cricq, Pierre Servent, les envoyés spéciaux de France 2 et de nombreux invités.

Deux heures pour savoir et comprendre ce qui se passe en Europe.

Cette édition spéciale est également diffusée en simultané sur franceinfo canal 27 et les chaînes de TV5MONDE.

L'émission “Élysée 2022” avec en invitée Marine Le Pen, initialement prévue ce soir, sera diffusée jeudi 3 mars 2022.

Les éditions d'information de France 2 et France 3 consacrent des pages spéciales sur le conflit en Ukraine.

Depuis 06:00 ce matin, franceinfo canal 27 est en édition spéciale. Durant toute la journée, les envoyés spéciaux nous feront vivre en direct l'évolution de la situation : Maryse Burgot à Kramatorsk, Luc Lacroix à Donetsk, Dorothée Olliéric à Kiev, Julien Gasparutto à Bruxelles et Camille Guttin à Washington.