« Vladimir Poutine : jusqu'où ira-t-il ? » soirée spéciale en direct sur W9 mercredi 2 mars

En raison de l’actualité, W9 bouleverse sa programmation et vous propose, mercredi 2 mars à partir de 21:05, une émission spéciale en direct avec un documentaire inédit dédié à l’homme au cœur de l’actualité mondiale : le président russe, Vladimir Poutine.

Jeudi 22 février, Vladimir Poutine a surpris le monde entier en lançant l’offensive : le début des attaques militaires en Ukraine avec l’entrée de ses troupes russes.

La stupéfaction est mondiale : personne ne pouvait s’attendre à une invasion d’une telle ampleur, une conquête territoriale d’un nouveau genre. Totalement imprévisible, incontrôlable et capable de tout, Vladimir Poutine ne cache plus ses intentions. Nostalgique de l’ex URSS, il souhaite renforcer l’influence de son pays au-delà de ses frontières.

Alors comment, depuis son accession à la tête du Kremlin, s’est-il transformé en véritable dictateur ? À quoi pense-t-il réellement ? Jusqu’où s’arrêtera sa soif de domination russe ? Les sanctions internationales pourront-elles le faire flancher ?

W9 vous propose de percer le mystère de cet homme sans limites mais avant tout, très solitaire…

La soirée se poursuivre à 22:30 avec la rediffusion du magazine “Etat de choc” « Prisons de haute sécurité, villes interdites et paradis de la fête : la face cachée de la Russie ».

La Russie a accueilli la 21e édition de la Coupe du monde de football. Près d'un million de visiteurs étaient attendus dans le pays. « État de choc » vous dévoile... ce qu'ils n'ont certainement pas vu ! Prisons à l'atmosphère glaçante, vie « à la dure » dans des cités dortoirs au milieu de nulle part et jeunesse prête à toutes les folies pour un quart d'heure d'adrénaline : découvrez tout ce que Vladimir Poutine préférerait cacher !

Avec 640 000 détenus dans ses geôles (9 fois plus qu'en France pour seulement le double d'habitants !), la Russie est le troisième pays qui emprisonne le plus au monde. Froid, isolement, nourriture rationnée : les prisonniers russes vivent dans des conditions extrêmes, éloignés des grandes villes et de leurs familles. Souvent, les petits délinquants se retrouvent au milieu des assassins et des violeurs.



Parfois, ce sont les villes elles-mêmes qui peuvent ressembler à des prisons. En Sibérie, tout près du cercle polaire, vous pénétrerez dans l'une de ces « villes interdites ». Construite sous la dictature stalinienne, elle est accessible uniquement par avion. Là-bas, les habitants vivent au rythme des tempêtes de neige, avec des températures avoisinant les -60 degrés. Un environnement hostile où une simple balade peut tourner au drame.

De l'isolement à la liberté sans limite, vous accompagnerez également la jeunesse russe qui n'a pas froid aux yeux ! Pour échapper aux températures sibériennes, la nouvelle génération s'adonne aux danses lascives et au ski... en maillot de bain ! Cette pratique étonnante fait même l'objet d'un record du monde remis en jeu chaque année en plein centre du pays. D'autres vont chercher fortune sur les bords de la mer Noire. Plages bondées et boîtes de nuit à la réputation sulfureuse, ils débarquent à Sotchi, une station balnéaire devenue célèbre dans le monde entier depuis les Jeux Olympiques d'hiver de 2014...

Le documentaire « 2022, la bataille des jeunes militants » initialement prévu à 21:05 sera diffusé à 00:20.