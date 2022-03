Marine Le Pen invitée de "Face à BFM" mardi 1er mars sur BFMTV

Ce mardi 1er mars, à 20:50, BFMTV proposera un nouveau numéro de son rendez-vous événementiel "Face à BFM" dont Marine Le Pen sera l'invitée.

Marine Le Pen répondra aux questions des journalistes et spécialistes de BFMTV et BFM BUSINESS et aux questions d’internautes avec #FACEABFM et Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. sur son programme et sa candidature.

Le second tour lui était promis mais face à Éric Zemmour et Valérie Pécresse, elle doit se battre pour y accéder. Elle a changé son image mais s’est-elle banalisée? Dans un contexte de guerre en Ukraine, est-elle prête à gouverner? Comment marquer la différence avec ses rivaux?

Animée par Maxime Switek, l’émission sera découpée en cinq grandes parties durant lesquelles la candidate "Rassemblement national" sera spécialement interrogée sur :

"Économie et pouvoir d’achat" face à Nicolas Doze

"Interview politique" face à Philippe Corbé

"Relations internationales et guerre en Ukraine" face à Ulysse Gosset

"Questions des Français" face à Amandine Atalaya

"Sécurité et immigration" face à Benjamin Duhamel

Julien Mielcarek, directeur des rédactions digitales BFM & RMC, interviendra tout au long de l’émission pour relayer les réactions des internautes sur les réseaux sociaux et leurs questions à la candidate.

"Face à BFM" sera streamé sur la chaîne Twitch de BFMTV. Les journalistes spécialistes politique de la chaîne, échangeront avec la communauté de la plateforme sur les déclarations de Marine Le Pen durant l’émission.