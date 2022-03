“13h15, le dimanche” : « Une petite histoire des émissions politiques » ce 6 mars sur France 2

A découvrir ce 6 mars sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, « Une petite histoire des émissions politiques » une série inédite en quatre épisodes signée Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre, avec la voix du comédien Michel Derville.

Cette série raconte l'histoire des émissions politiques sur le petit écran de la télévision française : "A armes égales", "Cartes sur table", "L’Heure de vérité", "7 sur 7"… et bien d’autres.

S’ils ont longtemps été des exercices attendus et corsetés, ils sont devenus au fil du temps des moments dont tout le monde se souvient : joutes verbales, répliques cultes, débordements… Alors que le monde a aujourd’hui les yeux rivés sur la guerre en Ukraine, la campagne présidentielle, qui avait déjà été largement bouleversée par la pandémie du coronavirus Covid-19, semble aujourd’hui passer au second plan.

Dans ce contexte, les émissions politiques, les entretiens de fond et les décryptages qu’elles proposent ont un rôle particulièrement important. Et elles ont souvent été des rendez-vous incontournables.

Après avoir été au service exclusif du pouvoir gaulliste, la télévision a petit à petit pris son indépendance. Et elle est devenue l’un des principaux terrains de bataille des responsables politiques...

Le petit écran est devenu le lieu du débat public et certaines émissions politiques comme "L’Heure de vérité", emblématique des années 1980, ont fait basculer les programmes politiques dans l’ère de la modernité. Sondages en direct, questions des téléspectateurs…La mise en scène s’affine, le spectacle politique s’organise.

Le rapport entre politique et télévision continue à évoluer dans les années 1980 et 1990. Les caméras s’invitent au domicile des politiques, les politiques se laissent tenter par l’"infotainment". Et puis, leur parole se démultiplie dans les années 2000 avec l’essor des chaînes d'information continue...