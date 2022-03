“Reportages découverte” : « Les Enfoirés côté coulisses » samedi 12 mars sur TF1

Les Enfoirés pensaient y échapper, pourtant, cette fois encore, c’est devant une salle vide qu’ils ont dû chanter. Mais cela n’enlève rien au travail, aux efforts et à la créativité qu’ils ont dû déployer cette année encore pour arriver à produire un spectacle de très haut niveau. Trois jours d’une cadence infernale pour enregistrer à huis clos tous les tableaux du concert événement que TF1 diffuse. Et comme tous les ans, en exclusivité, tous ces artistes ont accepté que les équipes de “Reportages découverte” les suivent… sur la scène comme en coulisses.

Dans cette édition 2022, Garou fait son grand retour… et nous livre quelques confidences : « chanter, ça devrait le faire mais danser, là, je crains le pire ! ».

Jean-Louis Auber ou Julien Clerc, grands fidèles des Enfoirés, se réjouissent d’accueillir les nouvelles recrues. Joyce Jonathan, un peu timide, est ravie « Je suis venue pour deux chansons. Finalement, je suis sur 6. Trop contente ! ». Camélia Jordana, pour sa première fois, est soulagée de chanter sans public « c’est peut-être mieux que devant 10.000 personnes en furie. Ça aurait été trop d’émotion d’un coup pour moi ! ».

Grande nouveauté, la musique électro s’invite dans la bande, de la main du duo de DJ Ofenbach. « Moi j’avais plein de questions à poser aux anciens, mais c’est eux qui veulent savoir avec quels logiciels on fait notre musique ! ».

Deux hôtes d’exception, deux des personnalités les plus appréciées des Français ont fait le déplacement jusqu’à Montpellier : l’astronaute Thomas Pesquet d’abord « C’est plus dur que d’aller dans l’espace ! Mais mélanger le monde artistique et le monde scientifique, j’aime bien, c’est vertueux ! ».

Et Kylian Mbappe qui, dès son arrivée, a chambré Soprano, le club parisien ayant défait la veille l’équipe marseillaise.

Un sacré challenge pour les Enfoirés, qui se termine en sourire et en chanson, pour le bonheur des bénévoles des Restos du cœur, invités à monter sur scène à la fin du spectacle.