« Votre plus beau marché » : la saison 5 sera lancée lundi 14 mars dans le 13H de TF1

Après le succès des 4 précédentes éditions de #VotrePlusBeauMarché, l'équipe du JT de 13H renouvelle l’opération à partir de lundi prochain 14 mars et lance la 5ème saison de l'élection du plus beau marché de France, en partenariat avec 23 titres de la presse quotidienne régionale.

Créée par Jean-Pierre Pernaut, cette initiative de proximité déclenche chaque année une belle participation des villes et des régions concernées et suscite un vif engouement des Français, pour atteindre jusqu'à 3,5 millions de votes. Après les victoires de Sanary-sur-Mer en 2018, de Montbrison en 2019, le marché de Dieppe a été le coup de cœur de l'année 2020, et c'est le marché d'Étaples-sur-mer qui a remporté l'édition 2021.

Cette opération, qui donne l’opportunité à de nombreux marchés d’être mis en valeur, s'inscrit parfaitement dans la lignée des valeurs du 13H : proximité, patrimoine, interactivité avec les téléspectateurs.

Une initiative qui permet de valoriser les produits régionaux, d’encourager les circuits courts et de mettre à l’honneur les producteurs : "Les marchés sont très importants dans la vie de nos régions. Ils sont des lieux très authentiques, très conviviaux. Au marché, on se parle, on échange, on prend des nouvelles, on entend des accents, on goûte de bons produits, on écoute les conseils de ceux qui nous les proposent. Je trouve que cet événement met formidablement en avant nos producteurs qui ne comptent pas leurs heures. On sent leur travail, leur amour de la terre et des bons produits, leur sens du partage. Ce concours, nous n'oublions pas que nous le devons à Jean-Pierre. Il a eu cette remarquable idée il y a quatre ans, et je peux vous dire qu'avec toute l'équipe du 13 heures, nous avons à coeur de faire durer et grandir cette belle initiative " explique Marie-Sophie Lacarrau.

Comme les années précédentes, l'élection de #VotrePlusBeauMarché se déroulera en deux temps :

Du 14 mars au 8 avril : coup d'envoi du vote régional en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Mobilisation des titres régionaux partenaires et coups de projecteur réguliers dans le JT de 13H.

Le vendredi 15 avril, soit une semaine après l’arrêt des votes, la liste des 24 marchés lauréats sera révélée dans le JT de 13H.

Dès le 27 avril et jusqu'au 22 juin : lancement du vote national via le site votreplusbeaumarche.fr, pour départager les 24 marchés régionaux lauréats en lice. Pendant cette phase de vote, Marie-Sophie Lacarrau vous fera découvrir chaque semaine les marchés lauréats à travers une série de reportages dans le JT de 13H de TF1.

Une nouveauté cette saison

Après la clôture du vote national prévue le 22 juin, une nouveauté cette saison avec le vote du super jury de six membres, composé de trois personnalités emblématiques de TF1, ainsi que de trois téléspectateurs tirés au sort à l'issue d’un jeu-concours annoncé sur notre antenne et site internet.

Enfin, c'est dans la semaine du 27 juin que le JT de 13H révélera le nom du marché lauréat de cette 5ème édition de l’opération, à l’occasion d’une page spéciale en direct.