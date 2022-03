“Grands Reportages” : « La fièvre du jeu », épisode 1, dimanche 13 mars sur TF1

Casinos, courses hippiques, lotos de campagne ou tickets à gratter…de plus en plus de Français sont adeptes des jeux. Chaque semaine ce sont des dizaines de millions d’euros qui sont misés. Pour révéler les coulisses de ces différents milieux et décortiquer le fonctionnement de cette gigantesque industrie, une équipe de “Grands Reportages” s’est immergée dans cet étrange univers en suivant des hommes et des femmes qui ont fait du jeu un pilier de leur vie. Cette série de quatre épisodes nous plonge aux sources du plaisir, du suspense et des frissons. Cette collection nous révèle aussi la psychologie des joueurs, parieurs ou encore des addicts.

Dans le premier opus, nous pénétrons l’univers des courses hippiques, à travers les différents acteurs de ces compétitions, où les paris et le poteau d’arrivée procurent des montées d’adrénaline intense. Aux manettes de l’hippodrome de Clairefontaine, Axelle en connait tous les rouages : « J’ai démarré comme dame pipi pour les chevaux à l’âge de 16 ans, au bloc véto et c’est là que j’ai compris toute la fourmilière et tout ce qui se passait derrière. » Aujourd’hui, elle dirige une équipe d’une centaine de personnes d’une main de fer pour ouvrir la saison estivale des courses, menacées par des intempéries.

Damien, turfiste invétéré a été piqué par la passion des courses en assistant, adolescent, à la victoire d’Ourasi, un cheval de légende, 4 fois vainqueur du Grand Prix d’Amérique : « Le pari hippique pour moi, c’est toute une analyse, je considère ça comme un véritable travail, ça me fait vibrer depuis maintenant 30 ans que je parie. » Un travail qu’il va mettre en œuvre à l’hippodrome de Clairefontaine.

Nombreux sont celles et ceux qui parient, tentent leur chance, se mesurent au hasard.

Qui n’a jamais rêvé de quitter patron et entreprise pour vivre de ses millions sur une île paradisiaque ? Chaque année, un Français sur six, en moyenne tente sa chance pour décrocher le jackpot du loto. Dans les coulisses du tirage de la Française des Jeux, et à la remise de chèque qui change une vie, nous découvrons cette machine à rêves.

Christophe, ancien tenancier de bar, et heureux gagnant au loto, a vu sa vie basculer : « ça change une vie 4 millions d’euros ! Six mois avant j'étais interdit bancaire à la banque de France ! » Depuis il vit ses rêves les plus fous : achat de maison dans la mythique presqu’île du Cap-Ferret, d’un haras, ou encore voyages dans les mers chaudes.

Autre univers avec ses codes, ses acteurs et son fonctionnement, le casino. Laurent est directeur de celui d’Aix-en-Provence, pour lui la recette du succès, ce sont les animations 2.0 et toujours renouveler son parc de machines à sous. Pendant une semaine nuit et jour, il va installer une gigantesque roue de la fortune et organiser une inauguration digne des plus grands casinos de Las Vegas. « C’est un mode de vie très particulier. Le casino est ouvert de 10h00 du matin à 4h30 du matin. Fort heureusement j’ai une famille qui est très compréhensive. J’oserais dire que ma première maison c’est le casino ! »

Plaisir ludique et occasionnel pour certains, passion ou loisir indispensable pour d’autres. Pour Julien, et ses deux acolytes, Yannick et Fanny, le casino c’est quatre à cinq fois par semaines. Leur jeu de prédilection, les machines à sous, qui leur ont déjà rapporté beaucoup d’argent : « 5 300 euros c’est le plus gros gain qu’on a fait au casino. On avait passé une soirée de fou ! On a aussi gagné une voiture ! Il y a eu le voyage à Rio… » Aujourd’hui, ils vont tenter leur chance au black jack…en maillot de bain dans une piscine à la Ciotat… et assister à l’inauguration de la Grande roue de la fortune à Aix en Provence.

Si pour certains le jeu est synonyme de chance et de hasard, pour d’autres il s’agit surtout de stratégie et de bluff. Chaque année, le plus grand tournoi de poker au monde se tient, pendant sept semaines, à Las Vegas. Il attire plusieurs dizaines de milliers de joueurs de toute la planète. Cette année, Pierre et Rosalie vont y participer. Diplômé d’une école de commerce, Pierre, amoureux des mathématiques et des probabilités, a décidé de faire du poker son métier. Il s’entraîne comme un sportif de haut niveau : « Ça a été beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Contrairement à ce qu’on pense, le poker demande une certaine hygiène de vie, beaucoup de travail … et de la rigueur. » Rosalie, elle, joue depuis l’adolescence. Déterminée et ambitieuse, elle est une des rares femmes à s’être imposée dans cet univers majoritairement masculin et encore très sexiste. « Il y a des hommes qui n’acceptent pas qu’une femme soit plus forte c’est une réalité, et mais je sais me faire entendre je sais pourquoi je suis là, j’ai ma place. » Seront-ils sacrés champions ? A qui la chance sourira-t-elle ?