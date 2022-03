“Reportages découverte” « Mes premiers pas en France » samedi 19 mars sur TF1

Pays de la bonne chère et d’un certain savoir vivre, havre de paix ou terre de liberté... la France fait rêver certains étrangers qui rêvent de s’y installer. Mais venir chez nous en touriste est une chose. Y affronter le quotidien en est une autre.

Pendant près d’un an, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi trois familles venues du Mexique, du Japon et des Etats Unis et bien déterminées à recommencer leur vie dans notre pays malgré les lourdeurs administratives, la barrière de la langue ou même des « toilettes trop petites ».

La première est latino-américaine. Christian est né à Mexico il y a 47 ans. L’insécurité et la violence qui règnent dans cette mégalopole l’ont convaincu qu’il fallait mettre sa femme et ses deux filles à l’abri… Il a choisi la France car c’est de là que vient son grand-père … Mais à Clermont Ferrand, où ils doivent s’établir, le danger ne vient pas des armes, il vient du climat…et de l’ennuie particulièrement l’hiver « J’ai l’impression d’être dans un film de science-fiction… Il n’y a personne dans les rues ! ».

L’autre famille vient de Osaka au Japon. Junichi et son épouse Yoko vont vivre pendant deux ans sur le campus de HEC, près de Paris. Dans l’une des plus prestigieuses grandes écoles françaises, Junichi vient effectuer un Master en commerce international. Yoko, a mis sa carrière d’avocate entre parenthèses pour suivre son mari et s’occuper de leurs deux jeunes enfants… « Dans un couple, il y en a toujours un qui fait des concessions. Mais je suis très heureuse d’être là, avec lui ! ». Une situation délicate qui met la pression au père de famille : « J’ai embarqué ma femme et mes deux enfants dans cette aventure. C’est un énorme défi pour moi. Je n’ai pas le droit d’échouer ».

Enfin, la famille Duff quitte Philadelphie pour Montpellier. De la East coast à l’Hérault, le jetlag ne fait pas peur à la maman, Mary Alice. Elle ne parle pas un mot de français, n’est jamais venue dans notre pays, mais elle est convaincue que la France est un marché très porteur pour son entreprise qui fabrique des vêtements pour femmes XXL… Alors, elle a convaincu son mari et leur fille de sept ans de traverser l’Atlantique pour participer à son aventure. « Si je me plante. Je me plante… et je recommence. On est comme ça nous les Américains ! ». Première épreuve, préparer la rentrée en CE2 de la petite. Totalement perdu devant la liste de fournitures scolaires à acheter, Alex le papa craque : « L’écriture à la main, c’est dépassé ! Aux Etats-Unis, tous les élèves ont un clavier ! ».