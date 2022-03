“Grands Reportages” : « Héritiers inconnus » épisode 3 à revoir samedi 26 mars sur TF1

Entre secrets de famille et enjeux financiers, l’épisode 3 d’« Héritiers Inconnus » nous plonge dans l’univers mystérieux et souvent romanesque des généalogistes successoraux. Moitié historiens, moitié détectives, les généalogistes du cabinet ADD et associés mènent l’enquête pour apporter aux héritiers un legs souvent inattendu, et parfois leur révéler des secrets de famille enfouis depuis des dizaines d’années.

Dans ce nouvel épisode, voici venue l’heure de l’épilogue du plus gros dossier de la carrière de Véronique. La généalogiste a découvert un incroyable trésor dans l’appartement parisien de Guillemette. Des dessins de Victor Hugo, un exemplaire du livre de Fleurs du Mal de Baudelaire, dans lequel figure une strophe inédite, annotée de la main du poète, et plusieurs tableaux de maître. Au terme de mois de travail, les biens de Guillemette vont finalement être vendus lors d’une grande vente aux enchères à Drouot « Cette vente est attendue. Elle est annoncée. J’ai même entendu que les journalistes parlaient de cette vente à la radio. Donc, cette vente, c'est vraiment l'aboutissement et la grosse interrogation dans le dossier » explique Véronique. Les enchères pourraient bien atteindre des sommets et faire ainsi considérablement grimper la valeur de l’héritage.

C’est sans aucun doute, le dossier le plus insolite qu’aient eu à traiter Jorel et Cécilia. Ils doivent retrouver les héritiers de Jean-Marie, originaire d’un petit village du Lot. Cet homme sauvage a vécu en ermite toute sa vie. Il laisse un héritage hors du commun : quelques hectares de terrain au cœur de la forêt. Il ne savait ni lire, ni écrire, mais il érigeait des sculptures et des tas de bois. Il a également creusé inlassablement des kilomètres de souterrains dans la forêt. « On accède à un musée à ciel ouvert, donc c'est assez déstabilisant, avec un sphinx qui est gravé dans la pierre, des motifs un peu rupestres. Ça, c'est assez saisissant parce qu'on ne s'y attend pas », s’exclame Jorel. Autant d’ “œuvres” inclassables dont il est difficile de juger la valeur. Comment évaluer cet art brut ? Mais surtout, à qui reviendra cet héritage ?

À Marseille, l’enquête de François pour retrouver les héritiers de Rose et Robert, décédés le même jour à leur domicile, a bien progressé. « On arrive à reconstituer le fait qu’a priori, Robert est décédé d'une crise cardiaque et Rose avait des problèmes psychologiques sans doute. Elle a erré dans l'appartement, et s'est laissée mourir. », explique le généalogiste. François remonte alors le fil de leur histoire familiale dans l’espoir de retrouver au moins un héritier car l’héritage est conséquent : 700 000€ de liquidités, ainsi qu’un important trésor qu’ils gardaient en lieu sûr.

A Strasbourg, Julien et Jérôme doivent gérer la succession de Joséphine. Leur enquête commence aux archives de l’assistance publique à Colmar, car Joséphine a été abandonnée à l’âge de 6 mois. Son dossier permet aux généalogistes de retracer toute la vie de Joséphine jusqu'à ses 21 ans. Mais leurs recherches vont les plonger dans une période trouble de l’histoire. « Le courrier se termine par Heil Hitler comme il était de coutume dans cette période-là. Donc là pas de doute, elle a intégré les jeunesses hitlériennes » déclare Julien. La jeune fille a en effet été enrôlée de force comme de nombreux orphelins de la région à cette époque. Ils vont également découvrir que la mère de Joséphine a eu de très nombreux enfants. Certains sont-ils encore vivants ?

Enfin, nous suivrons le début des recherches de Julien, chargé de retrouver tous les héritiers de Suzanna, une infirmière à la retraite, d’origine martiniquaise et décédée à Paris. Lors de l’inventaire de son appartement parisien, Julien rencontre Jennifer, la petite nièce de Suzanna, que la défunte a élevée comme sa propre fille depuis ses trois ans. « Nos recherches vont probablement permettre de déterminer d'autres héritiers, des personnes vont hériter de celle qu'elle considérait comme sa mère alors qu'elles ne l'ont jamais connue. » Car Julien est rapidement mis sur la piste d’un frère de la défunte. Son enquête pourrait bien le mener à des milliers de kilomètres et conduire Jennifer à partager son héritage avec des cousins martiniquais inconnus de sa grand-tante bien - aimée.