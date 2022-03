“Reportages découverte” : « La vente à domicile fait un carton » samedi 26 mars sur TF1

C’est un secteur qui ne connaît pas la crise. Aujourd’hui plus de 700 000 Français travaillent dans la vente à domicile. Un Français sur cinq achèterait à domicile au moins une fois par an ! Les célèbres réunions Tupperware nées dans les années 50 se diversifient : produits de beauté, lingerie, décorations d’intérieur ou ustensiles de cuisine s’invitent désormais dans nos salons. Pendant plusieurs les équipes de “Reportages découverte” ont suivi les stars de la vente à domicile, celles qui visent la place de meilleure vendeuse de France, mais aussi les débutantes qui se lancent avec plus ou moins de réussite.

A 45 ans, Stéphanie n’a pas peur des défis. Après avoir été élue 2eme meilleure vendeuse à domicile face à 3 000 concurrentes pour une marque de lingerie, Stéphanie vise aujourd’hui la première place. “A la clé il y a un super voyage, un magnifique safari, c’est un rêve que je voudrais partager avec ma fille, elle va être fière de Maman”. Mais la partie est loin d’être gagnée pour cette maman solo qui cumule deux boulots. Jacky est chef dans son restaurant à Saint-Nazaire qu’il tient avec sa femme depuis 10 ans. Mais la COVID a plongé sa petite entreprise dans la crise. Il doit se séparer de son commerce et a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure : vendre des ustensiles de cuisine à domicile. « Je reste dans mon secteur, la cuisine, en vente ça devrait le faire ! » Mais les premiers pas du cuisinier dans son nouveau métier vont être plus compliqués que prévus. Justine, 34 ans, installée en Savoie travaille pour la seule marque de vente à domicile de décoration d’intérieure en France ! Vendeuse, décoratrice, coach, elle cumule toutes les casquettes ! « On y va les filles plus on fait du chiffre plus on sera en haut du podium ! » Cette maman de trois enfants a constitué autour d’elle une équipe de vendeuses surmotivées et elles comptent bien enfin obtenir le trophée de meilleures vendeuses par équipe ! Lucia s’est lancée un challenge un peu fou : concevoir chez elle des produits cosmétiques bio, pour ensuite les vendre lors de réunions à domicile. Avec la crise de la Covid, le salaire de son mari a chuté. La jeune femme compte sur l’arrivée d’un nouveau savon pour relancer son affaire et subvenir aux besoins de sa famille. « Lancer un nouveau produit c’est toujours risqué, ça engendre des coûts et ça peut faire couler la société ». Réussira-t-elle son pari ? Seuls ou en famille, débutants ou experts…tous vont tenter de prouver que la vente à domicile a de beaux jours devant elle.