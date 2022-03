“13h15, le samedi” : « 24h à bord du porte-avions Charles de Gaulle », ce 26 mars sur France 2

À découvrir ce 26 mars dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « 24h à bord du porte-avions Charles de Gaulle » signé François-Julien Piednoir et Laura Lequertier, Nicolas Berthelot.

Les équipes de 13h15 ont passé 24 heures à bord du porte-avions français, le Charles de Gaulle, qui vient d’être positionné près du conflit ukrainien.

Depuis début mars, le porte-avions français, le Charles de Gaulle, accompagné de trois frégates, d’un ravitailleur et d’un sous-marin d’attaque, patrouille entre l’est de la Sicile et la Méditerranée orientale : 3000 hommes engagés, jusqu’à 600 tonnes de munitions, une quarantaine d’avions et d’hélicoptères qui décollent tous les jours pour surveiller le ciel au-dessus de la mer Noire…

Sa mission : faire acte de présence au profit de l’Otan, montrer ses forces face à la marine de Vladimir Poutine qui a déployé une centaine de bâtiments entre le Bosphore et les ports russes de Syrie et rassurer les pays européens.

Quel climat règne-t-il à bord ? En quoi cette mission est inédite ? Comment éviter tout risque d’escalade ?