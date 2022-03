“Grands Reportages” : « Héritiers inconnus » épisode 4 à revoir samedi 2 avril sur TF1 (vidéo)

A suivre samedi 2 avril sur TF1 dans “Grands Reportages” la 4ème partie de la série « Héritiers inconnus » réalisée par Noémie Mayaudon et Camille Roperch.

Dans ce nouvel épisode, Cécilia et Jorel vont devoir s’occuper de l’héritage insolite et impressionnant que laisse Jean-Marie. Originaire d’un petit village du Lot, il vivait en ermite au milieu de la forêt de Marminiac. Il ne savait ni lire, ni écrire, mais il érigeait des sculptures et des tas de bois. Il a également creusé inlassablement des kilomètres de galeries souterraines dans la forêt. Jorel et Cécilia vont faire découvrir ce lieu aux héritiers et ils vont devoir les convaincre de conserver cette œuvre. Pour les généalogistes, « cette parcelle a une réelle valeur culturelle et il est du devoir des héritiers d’assurer sa pérennité et sa mise en valeur ».

Julien va continuer son enquête pour retrouver les héritiers de Suzanna. La défunte étant originaire de la Martinique, c’est là-bas que se poursuivra son enquête. Accompagné de Capucine, elle aussi généalogiste, il va devoir fouiller les petits villages du nord de l’île à la recherche de sa famille. Mais en partant aussi loin sans garantie de retrouver des héritiers, les généalogistes prennent un risque financier. « Quand on voyage loin, comme en Martinique, c'est toujours un peu plus stressant parce qu'on engage des frais et donc on a toujours le souci de ne pas partir pour rien et de retrouver sur place des héritiers ». Et dans leur quête pour retracer la vie de Suzanna, ils vont aller de surprise en surprise.

Il arrive aussi parfois que les généalogistes ne soient pas seulement en quête d’héritiers. À Paris, Antoine et Emmanuelle ont un dossier historique et d’une ampleur sans précédent à gérer. Ils ont été missionnés pour retrouver les héritiers d’un marchand d’art décédé pendant la seconde guerre mondiale, mais aussi pour leur rendre un héritage qui aurait été volé à sa famille par les Nazis. Plus de 450 tableaux de grands maîtres. Des Delacroix, des Renoir, des Jean-Louis Forain, des Constantin Guy, des Manet, des Rodin, des Pissarro, etc. Tous dispersés lors d’une vente aux enchères en 1942. Où sont donc passés ces tableaux aujourd’hui ? Qui sont ces héritiers et comment réagiront-ils en apprenant que leur ancêtre possédait une telle collection, qui pourrait bien un jour leur revenir ? Et surtout comment faire pour que ces œuvres leur soient restituées ? Les généalogistes vont se battre pendant des mois pour obtenir gain de cause.

Enfin, nous suivrons Cécilia et Jorel dans une nouvelle enquête qui pourrait être riche en émotions. Car les héritages peuvent se révéler providentiels pour ceux qui les reçoivent. Les généalogistes doivent retrouver les héritiers de Jeanine, décédée à 91 ans, et qui laisse derrière elle plus d’un million d’euros. Pour les héritiers de Jeanine, l’annonce de cet héritage conséquent risque d’être un choc. « On bouleverse la vie de certaines personnes plus que d'autres. Que ce soit émotionnellement, familialement et parfois financièrement ».