“Grands Reportages” : « La fièvre du jeu », épisode 4, dimanche 3 avril sur TF1

Casinos, courses hippiques, lotos de campagne ou tickets à gratter…de plus en plus de Français sont adeptes des jeux. Chaque semaine ce sont des dizaines de millions d’euros qui sont misés. Pour révéler les coulisses de ces différents milieux et décortiquer le fonctionnement de cette gigantesque industrie, une équipe de “Grands Reportages” s’est immergée dans cet étrange univers en suivant des hommes et des femmes qui ont fait du jeu un pilier de leur vie. Cette série de quatre épisodes nous plonge aux sources du plaisir, du suspense et des frissons. Cette collection nous révèle aussi la psychologie des joueurs, parieurs ou encore des addicts.

Dans ce quatrième épisode, Chloé, une croupière débutante, va faire ses premiers pas au casino de la Grande Motte, où elle va devoir, non sans peine, maîtriser toutes les ficelles du métier. « J’ai l’impression que tout le monde me regarde, voit que je galère… Et puis les joueurs s’assoient, et là c’est le déclic. J’ai plus peur, sans m’expliquer pourquoi je me retrouve à dealer comme si j’avais fait ça toute ma vie. » Mais la jeune femme va aussi devoir apprendre à décrypter la psychologie des joueurs, et à adopter la bonne attitude face à eux. « Ils ont du mal à s’arrêter, ils sont pris dans le jeu, ils sont assez désinvoltes vis-à-vis de l’argent. Mais moi je trouve assez vite la bonne distance à adopter avec eux, sans être trop amicale mais pour qu’ils passent un bon moment. » Pour elle cette première expérience sera décisive, et pourrait déterminer la suite de sa carrière.

En Normandie, Nordine Krouchi et ses deux fils, Ibrahim et Mansour, entraîneurs et jockeys, vont essayer de percer dans le monde ultra-compétitif des courses hippiques, en tentant de remporter une course importante avec un poulain qu’ils viennent juste d’acheter et que va monter Ibrahim, le plus jeune des 2 frères. « J’ai un peu plus de pression que mon frère parce qu’il a plus de victoires que moi, il a une soixantaine de victoires, moi j’en ai une petite quinzaine. Donc automatiquement ça met toujours un peu de pression, donc on va essayer de bien faire pour montrer à mon frère et à mon frère qu’on a fait du bon boulot. ». Ils vont ensuite participer aux plus grandes ventes aux enchères de l’année pour tenter d’acquérir un futur champion pour leur écurie, et vont y vivre des montagnes russes émotionnelles…

Mais revers de la médaille… certaines personnes finissent par devenir dépendants aux jeux. C’est le cas d’Annie, une retraitée de 77 ans, qui lutte depuis 30 ans contre son addiction aux jeux d’argent. « On ne se rend pas compte que ça peut devenir une maladie le jeu, on ne s’en rend pas compte. ». Aujourd’hui, Annie suit une thérapie au service d’addictologie du CHU de Brest, et continue à rembourser les dettes énormes qu’elle a contractées. « Quand on est dans le rouge, on passe notre temps à faire des crédits pour combler d’autres crédits, et on arrive à des sommes incroyables, je ne peux pas dire combien j’ai perdu parce que j’en suis incapable. » Un long et difficile combat contre une addiction qui touche 1,5 million de personnes en France.

Enfin à Londres, nous découvrirons que la passion du jeu a aussi gagné nos voisins britanniques, qui parient sur les compétitions sportives comme en France, mais aussi sur tout et n’importe quoi. Qui va gagner l’élection présidentielle en France ? Comment vont s’appeler les héritiers de la famille royale ? Quelle sera la couleur du chapeau de la reine à sa prochaine sortie ? Avec William Kadjani, qui dirige une très grosse agence de paris, nous décrypterons le business florissant des bookmakers en Grande Bretagne. « Il n’y a pas que sur les célébrités qu’on peut parier : si vous venez d’avoir un enfant et que vous voulez ouvrir les paris pour savoir s’il deviendra footballeur dans l’équipe de Manchester, c’est aussi possible ! » Charline, une jeune serveuse française installée à Londres et passionnée par la famille royale, va tenter de parier pour la première fois de sa vie. « Depuis le temps que je vois les Anglais faire ça, ça m’amuse de tenter l’expérience, juste pour rire ! »

Entre les espoirs des uns et les désillusions des autres, le monde des jeux sera toujours pour certains un rêve, mais souvent aussi un mirage.