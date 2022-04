“13h15, le dimanche” : les reportages diffusés ce 3 avril sur France 2

A découvrir ce 3 avril sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, deux reportages : « Odessa, la résistante » et « Réseaux sociaux, la guerre en direct ».

« Odessa, la résistante »

Les équipes de 13h15 le dimanche sont retournées à Odessa, grand port au bord de la Mer Noire, dont Vladimir Poutine a fait une cible. Elles ont retrouvé David, le boulanger français, qui maintient son magasin ouvert. Marina et Diana, 23 et 28 ans, qui continent d’apprendre à manier les armes, au cas où… Et Yulia, très active au sein de la communauté juive de cette ville d’histoire, qui organise des évacuations de civils vers la Moldavie et la Roumanie.

A 130 kms de là, se trouve Mikolaïv, tout près du front, le dernier verrou avant Odessa. Ivan et Ian, deux habitants d'un quartier populaire de la ville, récemment frappé par les bombardements ont aménagé les sous-sols d'une école du quartier pour protéger leurs voisin. Ils y accueillent chaque soir une soixantaine d'habitants. Des enfants, des mères, des vieillards qui n'ont pas encore pu quitter la ville et à qui ils fournissent nourriture et protection.

Un reportage de Maxime Beneteau, Fabien Lasserre et Nicolas Berthelot.

« Réseaux sociaux, la guerre en direct »

En six semaines de guerre, les réseaux sociaux sont devenus un nouveau champ de bataille avec des photos et des vidéos par milliers.

Les ukrainiens, leur président en tête, l’ont compris dès le premier jour de l’invasion et y participent spontanément : téléphone à la main, leurs vidéos racontent les souffrances du quotidien, soutiennent le moral du pays, valorisent leurs capacités à résister face aux forces russes. Elles sont perçues comme vraies, sans montage, donc sans trucage. Or, les experts sont formels : cette guerre connait aussi les « fake news » et autres fausses vidéos, dans un camp comme dans un autre.

Twitter, Meta, Instagram et aujourd’hui TikTok et Telegram : entre information et désinformation, la guerre se joue aussi en direct sur les réseaux sociaux.

Décryptage et analyse avec Yvan Martinet, Henri Desaunay, Liselotte Mas de la cellule de fact-checking « Les Révélateurs » de France télévisions ; vidéo et images de France Télévisions et Alexandrou Sechilariou.