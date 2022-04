“13h15, le samedi” : « Le serment des Malo », ce 9 avril sur France 2

À découvrir ce 26 mars dans “13h15, le samedi” sur France 2, le document « Le serment des Malo » signé Léa Barracco, Clément Voyer et Guillaume Salasca.

C’est l’histoire d’un combat, celui d’une fratrie, les Malo : Roman, 25 ans, Morgane, 21 ans, et Yonah, 13 ans. Ils ont perdu leur père en 2012, et leur mère en août dernier, d’un cancer fulgurant.

Du jour au lendemain, les trois enfants se sont retrouvés seuls, sans famille et sans ressources. Issus d’un milieu très précaire, encore étudiants, leurs vies auraient pu basculer s’ils n’avaient pas mis tout en œuvre pour s’en sortir.

Et surtout, honorer la promesse faite à leur mère avant sa mort : poursuivre leur scolarité coûte que coûte et obtenir la tutelle de leur petite sœur, pour qu’elle ne soit pas confiée aux institutions et que la fratrie reste unie.