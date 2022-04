« Votre France de demain » : Marine Le Pen & Emmanuel Macron au JT de 20H de TF1

Quarante-huit heures après les résultats du premier tour de la présidentielle, la Direction de l'Information de TF1 propose deux rendez-vous exceptionnels. Chacun des deux candidats finalistes du premier tour sera reçu en exclusivité sur le plateau du JT de 20 heures.

Le rendez-vous « Votre France de demain », présenté par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, sera proposé en direct, dans la continuité du JT de 20 Heures mardi 12 et mercredi 13 avril.

Une interview menée par le duo Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, au cours de laquelle Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National et Emmanuel Macron, candidat de La République en Marche viendront, tour à tour, présenter et expliquer leurs projets respectifs pour l'après 24 avril 2022 et nous diront comment ils comptent convaincre une majorité de Français pour le second tour.

Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront sur le plateau à partir de 20:20 :