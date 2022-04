TF1 et France 2 proposeront en direct le rendez-vous événement de la présidentielle 2022 "LE DÉBAT" mercredi prochain, 20 avril à 21:00.

À J-4 du second tour de la présidentielle, les deux candidats finalistes Marine Le Pen et Emmanuel Macron répondront en direct aux questions de Gilles Bouleau (TF1) et de Léa Salamé (France 2).

Ce débat de l’entre-deux tours sera réalisé par Didier Froehly, et simultanément retransmis sur les chaînes info LCI canal 26 et franceinfo canal 27.