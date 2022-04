“Reportages découverte” : « Ils veulent sauver la planète » samedi 16 avril sur TF1

Réchauffement climatique, pollution, faune et flore menacées… face à la dégradation de notre environnement, des Français inventifs ont décidé de consacrer leur vie à trouver des solutions innovantes pour sauver notre planète.

Delphine est une apicultrice pas comme les autres…elle veut remplacer les emballages polluants par du coton bio imbibé de cire d’abeille.

Anne-Sophie se bat pour sauver les coraux de Malaisie avec une méthode originale.

Sandra espère éclairer les villes grâce à une lumière 100% naturelle.

La famille Laplace, elle vise l’autonomie alimentaire grâce à son… jardin !

Pendant plusieurs mois, nous allons suivre ces Français qui tentent par tous les moyens de préserver notre environnement.

Au pied des Alpes, en Isère, Delphine, 42 ans, a quitté son métier d’ingénieur agronome il y a 5 ans pour devenir apicultrice. Écologiste convaincue, elle a décidé de s’attaquer à deux sources de pollution majeures : le papier aluminium et le film plastique. Elle a ainsi mis au point un emballage alimentaire recyclable à base de coton bio et de cire d’abeille. « Ça va me permettre d’apporter ma petite pierre à l’édifice, explique-t-elle, de pouvoir aller vers la réduction des déchets ». Pour faire connaître son emballage au plus grand nombre, elle va participer à un grand concours organisé par le Ministère de la Transition Écologique, avec à la clé, un précieux label !

A Paris, Sandra, une jeune chef d’entreprise de 29 ans a un projet étonnant : produire de la lumière sans électricité et sans polluer ! Sa botte secrète ? La bioluminescence ! L’émission de lumière par des bactéries marines qui éclairent comme des lucioles. Ces micro-organismes ont l’avantage d’être vivants, cultivables à l’infini et de produire peu de CO2. « L’idée est de remplacer la lumière artificielle dans les usages comme de la signalétique, du mobilier urbain, des parcs et jardins…, détaille Sandra, des endroits où on a besoin de s’illuminer sans être aveuglé ». Cette année, elle espère attirer des investisseurs et réussir à convaincre une ville d’adopter sa lumière révolutionnaire.

A 25 ans, Anne-Sophie, se bat pour sauver le corail menacé de disparition. « On appelle les barrières de coraux, les forêts de l’océan, parce qu’elles produisent énormément d’oxygène, souligne la jeune femme. Et elles permettent de donner vie à 30% de la faune marine ». Mis à mal par le réchauffement climatique et l’activité humaine, le corail est malheureusement en danger. Le défi d’Anne-Sophie cette année : restaurer au moins un hectare de corail sur une petite île de Malaisie, grâce à une technique respectueuse de l’environnement.

Dans le Nord de la France, Christophe et sa femme, Sandrine, ont décidé de vivre de manière 100% écologique. Ils ont construit leur maison eux-mêmes, produisent leur électricité, ont adopté des toilettes sèches et vont même chercher leur eau à la source du village. « Il faut changer ses habitudes, confie Christophe, le père de famille, il n’y a que ça à faire et tout ira bien ! » Leur prochain défi : devenir autonome sur le plan alimentaire. Ils misent pour cela sur leur jardin et sur une nouvelle méthode de conservation des légumes : la lacto-fermentation. Mais parviendront-ils à se nourrir tout l’hiver ?