“20h30, le dimanche” : « Les meilleurs ennemis » le 17 avril sur France 2

“20h30, le dimanche” raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande"... Au sommaire dimanche 17 avril : « Les meilleurs ennemis ».

Le jour où > Johnny Hallyday et Antoine, le duel

En 1965, Johnny Hallyday est toujours l’idole des jeunes mais les années yéyé se cherchent un second souffle.

Face à lui surgit un jeune inconnu aux cheveux longs et aux idées frondeuses, le chanteur Antoine. Son premier tube, Les Elucubrations, s’installe dans les hit-parades avec un couplet qui égratigne Johnny. Celui-ci ne tarde pas à répondre, en chanson lui aussi, et cela va durer des années… Ce n’est pas qu’un duel musical, c’est aussi deux visions du monde qui s’affrontent à un moment charnière, la fin des années 1960.

“20h30, le dimanche” raconte ce face-à-face de la France yéyé et de la jeunesse contestataire.

Actu > Patrice Leconte et Jean Rochefort, les meilleurs ennemis

En 1975, Patrice Leconte n’est pas encore le célèbre réalisateur des films Les Bronzés et Ridicule. Il vient de finir ses études et a fait quelques court-métrages ou des publicités, mais il caresse un rêve : devenir réalisateur de cinéma. Coup de chance, le patron de la Gaumont accepte son premier scénario de long-métrage, avec un casting cinq étoiles : Coluche et Jean Rochefort. L’atmosphère sur le tournage va cependant vite tourner à l’orage… à tel point que Jean Rochefort va tenter d’évincer le tout jeune réalisateur. Il faudra attendre le magnifique Tandem pour les réconcillier.

Bonus > Le dernier duel politique… à l’épée !

Toutes les campagnes présidentielles ont leur lot d’affrontements et de joutes oratoires… mais deux députés de l’Assemblée nationale se sont donné rendez-vous en 1967 pour le dernier duel politique à l’épée. Et il y a même des images !