Présidentielle : débat de l'entre-deux-tours, mercredi 20 avril, le dispositif du Groupe TF1

Mercredi 20 avril à 21:00, TF1 proposera en direct le rendez-vous événement de la présidentielle 2022 "LE DÉBAT" de l’entre-deux-tours.

A J-4 du second tour de la présidentielle, les deux candidats finalistes Marine Le Pen et Emmanuel Macron répondront en direct aux questions de Léa Salamé (France 2) et Gilles Bouleau (TF1).

Ce débat de l’entre-deux-tours sera réalisé par Didier Froehly, et simultanément retransmis sur la chaîne info LCI, canal 26.

Un dispositif exceptionnel multi-antennes pour ce rendez-vous événement

Sur TF1

Une heure avant, le JT de 20H de Julien Arnaud proposera une page spéciale qui emmènera les téléspectateurs dans les coulisses et les derniers préparatifs de ce rendez-vous historique, et dans les QG des candidats.

Sur LCI

Ce débat sera également à vivre en direct sur la chaîne info du Groupe TF1.

La soirée commencera dès 18:00 avec David Pujadas.

Puis à 20H, Ruth Elkrief sera aux commandes du BEFORE, en direct depuis le studio du débat pour faire vivre les coulisses de ce moment tant attendu.

Nous retrouverons toutes les équipes dès la fin du débat pour LE DEBRIEF autour de Julie Hammett et Eric Brunet : les réactions à chaud, les temps forts de la soirée, un décryptage complet avec nos experts et invités.

Sur les réseaux sociaux et le digital

Sur TF1 Info, LE DÉBAT sera disponible en live, suivi par l'équipe des Vérificateurs, la cellule de fact-checking TF1-LCI. L'évènement sera accessible aux sourds et malentendants (en sous-titrage).

Les préparatifs de cet événement seront aussi à vivre sur les réseaux sociaux avec en particulier la journaliste Garance Pardigon présente dans les coulisses.