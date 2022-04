“Reportages découverte” : « Faites la fête ! » samedi 23 avril sur TF1

Mariages, soirées événementielles, diners de gala, conventions d’entreprises, plus de 300.000 personnes en France travaillent dans l’organisation de fêtes et d’évènements !

De la sélection des lieux au choix des traiteurs, de la mise en lumière à la décoration, ils sont les chefs d’orchestre de nos soirées d’exception. Et certains n’hésitent pas à relever des défis toujours plus fous. Organiser un mariage sur une plage en Normandie, implanter un cabaret dans un atelier de fond de cour, transformer pour un soir un cirque en restaurant gastronomique ou créer un diner de gala dans une ancienne base sous-marine, ces rois de la fête ne vont rien lâcher pour faire de ces événements des moments inoubliables.

Anne-Gaël, la normande, va accomplir le rêve de Stéphane et Stéphanie pour leur mariage : organiser la cérémonie sur une plage de la région. « Des personnes se disent : mais pourquoi ce métier existe puisque la plupart des gens en France organisent eux-mêmes leur mariage ? C’est quand même un confort pour les mariés ». De la quête du meilleur lieu à la recherche de performances loufoques, de la cérémonie laïque à la pièce montée, les événements lui réserveront quelques surprises.

Marc dirige Fever, la filiale française d’une start-up qui veut révolutionner le marché de la fête. Il va essayer d’adapter une cabaret immersif venu des États-Unis qui s’inspire de l’univers d’Alice aux pays des merveilles. Un événement vendu sur les réseaux sociaux grâce à la science des algorithmes. « Nous vraiment la différence c’est qu’on va utiliser des données qu’on va récolter sur facebook, sur Instagram, sur notre application. On va faire des tests ». Entre la transformation d’un atelier de fond de cour parisien, le casting des comédiens, des répétitions qui vont mettre à l’épreuve les serveurs, et une première bien arrosée, le réel va venir bousculer une stratégie bien huilée.

Les équipes du traiteur Lecocq exercent leurs activités dans le Nord. Ils vont devoir transformer pour un soir le cirque Arlette Gruss en restaurant gastronomique pour un diner-spectacle à Villeneuve d’Ascq. Un défi notamment pour Benoit qui va diriger le service « C’est une première, mais on ne s’est jamais loupé. Donc y’a pas de raison qu’on se loupe aujourd’hui. ». Entre la cuisine improvisée dans les coulisses, la transformation des gradins en moins de deux heures, et l’anniversaire surprise d’une des convives, il n’y a pas que sur la piste que l’on va devoir jongler. Une idée que Gilbert Gruss a importé des Pays-Bas : « C’est un petit enjeu d’un million et demi d’euros. On a dû reconstruire un nouveau chapiteau qui allait accueillir un nouveau gradin avec des espaces pour les cuisines. ».

À Bordeaux, Karine doit organiser une fête d’exception pour Nicolas qui dirige Cheops Technology, une entreprise cotée en bourse. Elle a choisi comme décor une ancienne base sous-marine transformée en lieu d’exposition numérique, les Bassins des Lumières. « Y’a quand même un peu de stress. C’est la première fois. On a un mois et demi pour boucler un événement avec 400 invités, des très grosses sociétés. On a quand même de la pression derrière. ». Repas gastronomique, musique live, danseuses de cabaret, Nicolas s’est fixé un budget de 250.000 euros pour cette unique soirée. « L’enjeu, c’est de partager un moment exceptionnel avec les clients pour renforcer les liens pour le business ».

Malgré les contraintes de ces derniers mois et les imprévus qui vont se multiplier, ces rois de la fête ne vont rien lâcher pour faire de ces événements des moments inoubliables…