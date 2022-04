À deux jours du second tour de la présidentielle, et juste avant la clôture de la campagne, Ruth Elkrief reçoit Marine Le Pen et Emmanuel Macron ce soir, vendredi 22 avril, dès 20h40 sur LCI, canal 26.

Les deux candidats à l'élection présidentielle accorderont leurs dernières interviews de campagne à la chaîne info du Groupe TF1, à seulement quelques heures de l'entrée en vigueur de la période de réserve du second tour. Les deux candidats reviendront sur la fin de leur campagne en région. Marine Le Pen sera reçue à 20:40. Emmanuel Macron sera reçu à 21:00. L'émission en prime time de LCI, sera également à suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne et via le hashtag #RuthElkrief2022.