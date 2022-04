“20h30, le samedi” : « Pagnol, Disney et les nazis » ce 23 avril sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Cette semaine, “20h30 le samedi” revient sur les relations sulfureuses entre cinéma et propagande en temps de guerre...

Le jour où > Marcel Pagnol détruit à la hache sa dernière trilogie

L’œuvre de Marcel Pagnol (1895-1974) est toujours vivace près d’un demi-siècle après la disparition de l’écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur français. Elle est encore adaptée au cinéma comme en témoigne le film Le Temps des secrets, réalisé par Christophe Barratier, à l’affiche dans les salles. C’est le dernier opus de la trilogie composée de La Gloire de mon père et Le Château de ma mère.

Dès la fin des années 1930, Marcel Pagnol, né à Aubagne, près de Marseille, est connu au-delà de sa région et aussi au-delà de l’Hexagone. Il est très populaire en Allemagne… Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate et que la France bascule sous l’Occupation, l’Allemagne nazie a bien l’intention d’utiliser ses talents et de lui faire réaliser des films de propagande. En plein tournage de sa nouvelle trilogie, Marcel Pagnol va-t-il trouver la solution pour échapper à cette mainmise ?

"20h30 le samedi" raconte le destin tragique sa dernière trilogie La Prière aux étoiles…

Actu > Disney s’en va-t-en guerre

A la fin des années 1930, Walt Disney est un producteur très réputé. Il vient de faire construire de nouveaux studios flambant neufs dans la banlieue de Los Angeles. La montée du nazisme, c’est loin, très loin… vu des Etats-Unis, mais l’attaque de Pearl Harbor par l’armée japonaise, le 7 décembre 1941, va contraindre l’Amérique à rentrer en guerre.

Comment convaincre une population qui ne se sent pas spécialement concernée ? L’armée va alors faire appel à l’Oncle Walt et au pouvoir redoutable de ses dessins animés. Pendant quatre ans, ils vont devenir une arme politique… et même influer sur le débarquement !

Bonus > Popeye et le mythe des épinards

Popeye et ses épinards riches en fer, un mythe qui a la vie dure...