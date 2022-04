“13h15, le dimanche” : Virus, « La loi de la jungle », dernière partie ce 24 avril sur France 2

À découvrir ce 24 avril dans “13h15, le dimanche” sur France 2, la seconde et dernière partie de la série inédite « La loi de la jungle » qui raconte de grandes enquêtes sur les virus menées dans le monde entier.

Cette série raconte de grandes enquêtes sur les virus menées dans le monde entier. Depuis la pandémie du coronavirus Covid-19, les Français se sont passionnés pour l’épidémiologie, prenant notamment conscience qu’une chose aussi infime qu’un virus pouvait entraver la marche du monde.

Cette menace invisible n’est naturellement pas née avec la dernière pandémie. Il y a même eu plusieurs alertes dans le passé, qui ont mené à de passionnantes enquêtes scientifiques pour débusquer le coupable, comprendre d’où il vient, tenter d’arrêter sa propagation. C’est une course contre la montre menée par des chasseurs de virus qui ressemble souvent à un thriller semé d’embuches.

L'effrayant virus Ebola

Le virus Ebola, apparu en Afrique en 1976, a toujours semblé l’un des plus effrayants. Hollywood en a même tiré de grands films catastrophes avec des acteurs déguisés en cosmonautes. Les premiers chercheurs étaient beaucoup moins armés face à cette menace invisible… et ils étaient surtout beaucoup plus courageux que tous les héros de cinéma.

Guido van der Groen, le biologiste de l’Institut de médecine tropicale d’Anvers, rêvait d’une carrière tranquille en laboratoire, un métier aux horaires fixes qui lui permettrait de rester près de sa famille. Au lieu de cela, il n’a cessé de traverser l’Afrique pour suivre la piste du virus Ebola.

À la recherche de l'animal intermédiaire

Jamais un virus, le coronavirus Covid-19, n’a inspiré une telle somme d’articles scientifiques, jamais la recherche n’avait fait un tel effort pour mettre au point des vaccins en un temps record… Et pourtant, deux ans et demi après son apparition en Chine, de nombreux mystères demeurent sur son origine.

Ce n’est pas seulement l’animal réservoir qui intéresse les chercheurs mais aussi celui par lequel le virus transite jusqu’à l’homme, l’animal intermédiaire, qui peut transporter le virus à des milliers de kilomètres de distance, dans les régions les plus insoupçonnées…