Présidentielle : le dispositif de France Télévisions pour le second tour dimanche 24 avril

Ce dimanche 24 avril, France 2, France 3, franceinfo canal 27 et franceinfo.fr au rendez-vous du second tour de l'élection présidentielle.

Sur France 2

France 2 proposera, dès 18:25, une grande soirée électorale pour faire vivre en continu ce scrutin déterminant, présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse, avec Nathalie Saint-Cricq, Jean-Baptiste Marteau et Johanna Ghiglia.

Estimations, résultats, analyses et les premières réactions avec leurs invités en plateau et les éditorialistes de France Télévisions.

Tout au long de la soirée, les envoyés spéciaux de France Télévisions interviendront en duplex depuis différentes villes de France pour nous faire vivre les coulisses de cette élection.

Avec les correspondants à l’étranger, retour sur la manière dont ces résultats sont perçus à travers le monde.

Les équipes de la rédaction de France Télévisions seront mobilisées pour décrypter les enjeux de ce second tour et comprendre comment les Français vivent cette élection, grâce à un dispositif exceptionnel au cœur de l'événement, partout en France et à l’étranger.

Suivi de « Il(s) ou Elle(s), Le Duel »

90 minutes de pur reportage, sans aucun commentaire, pour découvrir les dessous de cette étrange campagne présidentielle.

Les équipes de « 13h15 » étaient là où aucun autre média ne se trouvait, dans les états-majors, dans les coulisses des plus grands meetings, dans les longues heures passées à convaincre les militants de se bouger, avec les plus hauts responsables des différentes équipes de campagne et avec les candidats…

90 minutes de pépites inédites, d’images insolites, de situations hors normes, pour saisir ce qu’il s’est passé et comment cela s’est passé. Pour comprendre…

Un film de Cyril Zha, Pierrick Morel, Vincent Fichmann, Alexandru Sechilariu, Vincent Martin et Sarah Jung.

Sur France 3

France 3 proposera, à partir de 19.30, une édition spéciale du 19/20 national, présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier.

Avec un dispositif unique, le 19/20 sera présent dans 9 villes emblématiques des régions (Marseille, Bordeaux, Henin-Beaumont, Saint Denis, Rennes, Strasbourg, Château-Chinon, Tulle, Montpellier) pour voir comment les territoires ont voté. Le 19/20 donnera la parole aux Français en métropole et en Outre-mer. Les correspondants de France 3 se rendront dans les principaux QG de campagne des candidats pour recueillir les réactions et analyser les résultats.

Sur franceinfo

Franceinfo canal 27 a pris l’antenne dès 06:00 pour couvrir ce second tour de l’élection présidentielle avec plus de 18 heures de direct.

Des duplex, des reportages, des plateaux, des réactions : une grande journée pour être au plus près des Français.

Depuis 06:00, toute la rédaction de franceinfo canal 27 est mobilisée pour vivre cette journée de vote. Les équipes de reportage des rédactions nationales, du réseau régional et ultramarin seront déployées sur tout le territoire. Franceinfo canal 27 propose ainsi de suivre, dans toute la France, le vote des Françaises et des Français, ainsi que celui des candidats.

De 18:00 à 23:00 : Louis Laforge

À partir de 18.00, franceinfo canal 27 propose une soirée spéciale. Via un dispositif de réalité augmentée, les équipes proposeront les premières estimations et, dès 20.00, les premiers résultats.

A 23:00 : Sorya Khaldoun

Analyse des résultats, décryptages des experts, et réactions des invités dans une édition spéciale du 23h.

Sur franceinfo.fr

La carte interactive de franceinfo.fr permettra de suivre le vote des Français, en direct, commune par commune. Le moteur de recherche de franceinfo.fr permettra à chacun de retrouver comment a voté sa commune, mais également son département et sa région. Le live permettra de suivre toutes les réactions des candidats en direct, accompagnées des décryptages des journalistes de franceinfo.fr.

Le lendemain, les datajournalistes décrypteront le vote des Français grâce à une série de cartographies.

Un live sur le compte Twitter de franceinfo sera proposé depuis la soirée du vainqueur animé par Myriam Bounafaa et Cédric Cousseau.