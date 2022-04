“13h15, le dimanche” : « Il ou elle, le duel », dans les coulisses de la Présidentielle, ce 1er mai sur France 2

À découvrir ce 1er mai dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le document en deux parties sur les coulisses de la Présidentielle 2022 « Il ou elle, le duel » signé Cyril Zhâ, Pierrick Morel, Vincent Fichmann et Alexandru Sechilariu.

Vous allez découvrir dans ce document les coulisses des quatre derniers mois de la campagne pour l’élection présidentielle 2022. Elle s’est conclue par la victoire du président sortant Emmanuel Macron (58,54%) contre Marine Le Pen (41,46%).

Des moments inédits vécus par les candidats, porte-paroles et conseillers de la plupart des formations politiques en lice. Témoins et acteurs de la recomposition du paysage politique français, ils ont accepté de partager des moments clés, d’ouvrir les portes de leur campagne faite de duels, de ralliements, d’ascensions et de chutes…

L'entrée en campagne des candidats

Emmanuel Macron est donc entré en campagne, tardivement selon certains, après un quinquennat notamment marqué par le mouvement des "gilets jaunes", la pandémie du coronavirus Covid-19 et la guerre en Ukraine.

Alors que dans les intentions de vote, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, un moment fragilisée par l’irruption sur la scène politique d'Eric Zemmour, fondateur du mouvement Reconquête !, semble regagner du terrain…

Les stratégies s’affinent en coulisse

Officiellement candidat, le président sortant Emmanuel Macron vient d’entrer en campagne... La candidate du Rassemblement national multiplie les meetings et les déplacements. Marine Le Pen distance désormais Eric Zemmour dans les sondages.

Le premier tour approche, les stratégies s’affinent en coulisse... Le Parti socialiste et Les Républicains sont à la peine. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon se prend à espérer être présente au second tour...