“Reportages découverte” : « Dernière ligne droite avant le jour J » samedi 7 mai sur TF1

Chaque année en France, des hommes et des femmes passionnés, prennent le risque de se lancer dans un projet fou, le projet de leur vie. Un long parcours du combattant dont la dernière ligne droite est souvent pavée d’embuches. Ouvrir un hôtel de luxe, un cabaret ou un parc de loisirs, ceux qui en ont le projet, ont tous pour ambition d’éblouir leur clientèle…

En plein cœur de Paris, c’est le rêve d’un seul homme qui devient réalité. Celui de Laurent… Après 8 années de travaux pharaoniques, son hôtel de luxe va bientôt ouvrir au sein de l’emblématique Poste du Louvre : « On va bientôt ouvrir le rideau, on va commencer à recevoir des clients, on a un peu les guiliguilis dans le ventre… On se dit : est-ce qu'ils vont se sentir bien ? Pas bien ? Il faut qu’on s’assure que le jour J, quand on ouvre, - même si certains vont essuyer les plâtres -, on n’est plus très loin de la réalité. » Laurent a vu grand : son hôtel abritera 82 chambres, 2 restaurants, un SPA et un rooftop de plus de 1000m2. Les prochaines semaines, tout le personnel de l’hôtel, en ébullition, va devoir se mettre au diapason pour réussir l’ouverture tant attendue. Mais avant cela il faudra passer l’épreuve stressante de la commission de sécurité…qui peut tout chambouler.

À Marseille, Manoah, jeune danseur de ballet, s’est lancé il y a deux ans le défi de reprendre un théâtre centenaire du sol au plafond, pour y ouvrir un cabaret… Le jeune entrepreneur ne ménage pas sa peine pour réussir son projet dans des délais devenus serrés. Et il est bien seul à croire en sa réussite. « C’est le rêve de ma vie, je ne peux pas me louper. Je veux faire de l’Étoile bleue, un cabaret populaire et dans le même temps, une adresse prestigieuse. Mais je suis tellement stressé que je n’en dors plus. Entre tous les emprunts et le fait que nous ayons déjà vendu toutes les places je n’ai pas le choix : on doit ouvrir à la date prévue. » Malgré toute l’énergie déployée, rien ne va se passer comme prévu pour Manoah. Transformant cette aventure en un long parcours du combattant…



Au pied des Cévennes, près d’Alès, Arnaud et Flavien, ont eux débuté le plus gros chantier de leur vie… Ils se sont lancés dans la création d’un aquaparc. Budget global de leur projet : 900 000 euros. Une somme qui leur donne parfois le vertige. « L’été, dans notre région, il fait de plus en plus chaud, alors on a besoin de ce nouveau parc. On tente quelque chose d'innovant, on y croit mais parfois devant l’énormité du projet, on a certains doutes. » Novices dans ce domaine, les deux associés vont devoir se familiariser avec les joies des chantiers, à commencer par les retards d’approvisionnement.



Trois univers, trois défis, mais un point commun : une volonté de fer. Car loin d’être un long fleuve tranquille, la dernière ligne droite est souvent tumultueuse.