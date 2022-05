L'investiture d'Emmanuel Macron à suivre sur France 2, franceinfo & le Réseau des 1ère en outre-mer

Les rédactions de France Télévisions se mobilisent samedi 7 mai pour faire vivre aux téléspectateurs l'investiture d'Emmanuel Macron pour son second mandat.

France 2, franceinfo canal 27 et le Réseau des 1ère diffuseront en direct l'investiture et proposeront des éditions spéciales pour suivre cet événement.

Sur France 2

Dès 10:30, émission spéciale présentée par Jean-Baptiste Marteau avec Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique.

Ils recevront en plateau Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde, Daniel Jouanneau, qui a dirigé de 1993 à 1997 le protocole de la République française.

Ensemble, ils décrypteront, analyseront et raconteront cette cérémonie d'investiture.

Les envoyés spéciaux de France 2, en direct de l'Elysée nous feront vivre au plus près cet événement majeur de la vie politique française.

Sur franceinfo:

De 10:00 à 13:00, franceinfo canal 27 proposera une édition spéciale en direct présentée par Louis Laforge pour faire vivre les temps forts de cet événement.

Sur le plateau, les journalistes politiques Daïc Audouit et Alix Bouilhaguet, analyseront cet événement, et les envoyés spéciaux de franceinfo canal 27, Lise Vogel et Florent Boutet seront en direct depuis l’Elysée.

Dispositif numérique

La plateforme d’information franceinfo.fr sera également mobilisée. L’événement sera à suivre en direct via le live, et les journalistes de franceinfo répondront aux questions des internautes.

Sur le Réseau des 1ère

En Outre-mer, la cérémonie d’investiture sera diffusée sur les antennes du Réseau des 1ère.

Les JT et rendez-vous d'information de France 2, France 3 et franceinfo canal 27 reviendront aussi sur cet événement.