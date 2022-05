“20h30, le dimanche” : les invités de Thomas Sotto le 8 mai sur France 2

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 8 mai dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Dadju, auteur-compositeur-interprète franco-congolais sera pour la première fois au cinéma, à partir du mercredi 11 mai 2022, dans le film « Ima », réalisé par Nils Tavernier, avec pour partenaires Karidja Touré, Djimo, Nick Mukoko, Anzor Alem…

Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d’y assister mais le concert affiche complet. Elle supplie alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un puissant et riche homme d’affaires, pour lui trouver des places…

Rencontre avec le cinéaste Claude Lelouch, héros du documentaire « Tourner pour vivre », réalisé par Philippe Azoulay, en salles à partir du mercredi 11 mai 2022…

"J’ai retrouvé Tintin, il a plus de 77 ans, il fait du cinéma et court le monde à la recherche du sens de la vie. Durant sept ans, nous partageons la vie d'un cinéaste et sa croyance en l'incroyable fertilité du chaos. Un voyage inédit, une aventure artistique, une expérience humaine et spirituelle avec Claude Lelouch."

Le Live de 20h30, le dimanche : Dadju, à l'occasion de la sortie, le 13 mai 2022 de son troisième album Cullinan.