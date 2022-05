“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des Français », nouvel épisode ce 15 mai sur France 2

A découvrir ce 15 mai sur France 2 dans “13h15, le dimanche”, un nouvel épisode de la 9ème saison de la série « Le feuilleton des Français » signé Julie Darde et Cyril Zhâ.

Que pensent-ils de ce monde qui les entoure, de cette époque, de ces temps qu'ils traversent ? Chacun chemine avec son histoire, ses espoirs, ses réussites, ses difficultés...

Dans la 1ère partie...

Retour à Merdrignac, dans le département des Côtes-d’Armor, où Gaëlle et sa fille ont accueilli Olena et ses enfants Maxime et Katia, respectivement âgés de 10 ans et 6 ans, dans leur maison en mars 2022 après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

Cette famille ukrainienne a fui les bombardements et trouvé la paix en Bretagne, où les enfants ont commencé l’école et se sont fait de nouveaux camarades…

Dans la 2ème partie...

Il y a vingt ans, toute la production de l’usine Safilin était délocalisée en Pologne, les ouvriers français remerciés, la région sinistrée. Un nouveau site de production de filage de lin ouvre ses portes à Béthune, dans le Nord.

L’ancienne assistante maternelle Maïté est une des nouvelles ouvrières embauchées dans l’usine de filature de lin, sous l’œil vigilant d’ouvrières spécialisées polonaises qui achèvent tout en sourire de former leurs collègues françaises…