“Reportages découverte” : « Dîtes-le avec des fleurs », dimanche 22 mai sur TF1

Le plaisir de les cultiver, de les sentir, de les offrir... Les Français et les fleurs, c’est une longue et belle histoire d’amour. Mais pour Laure-Bénédicte, Céline, Sophie et Jeannine, c’est devenu bien plus qu’une simple passion. Ces quatre femmes vivent avec et pour les fleurs au point d'y consacrer toute leur énergie.

Pendant plusieurs mois, les caméras de “Reportages découverte” ont suivi ces françaises qui ont décidé de faire de leur passion un métier, quitte à changer de vie.

Dans le Maine et Loire, Laure-Bénédicte, 19 ans, passe le concours du Meilleur Apprenti de France, un titre qui, si elle l’obtenait, lui offrirait un précieux sésame pour l’emploi. Pour cette enfant placée au parcours chaotique, c’est un énorme défi car rien ne la prédestinait à l’excellence. « Quand je vois au collège où j’en étais, c’était un peu de l’échec scolaire, je peux le dire et là je m’apprête à faire le Meilleur Apprenti de France…C’est là qu’on voit que la passion, ça peut sauver quelqu’un ! ». Des entrainements au Jour J, nous verrons si la passion est plus forte que la pression !

Au CFA de Rennes, Céline se retrouve elle aussi sur les bancs de l’école, mais à 48 ans ! Elle a décidé de passer son CAP fleuriste en un an, au lieu de deux. Un pari osé pour cette ancienne cadre dans le médical qui amorce un changement de vie radical. « On nous donne beaucoup d’informations à retenir et la gymnastique est un peu rouillée. Tout est compliqué, ça fait super bizarre de rentrer à l’école à 48 ans…il faut s’adapter, se réadapter ». L’école, les devoirs mais aussi un retour à la vie étudiante. Céline vit en colocation avec sa fille de 20 ans. « Il faut vraiment que je réussisse parce que c’est un changement de vie, je veux faire de cette reconversion un passage en beauté ». En apprentissage à l’école et en boutique, nous suivrons les progrès de Céline jusqu’à l’examen pratique du CAP.

A Montreuil, Sophie, une ancienne directrice à la poste de 50 ans, se lance dans une grande aventure : transformer 7000 m2 de friche en une immense ferme florale. Son objectif : cultiver des fleurs de saison, sans pesticide et vendre sa production en direct. Elle se donne un an pour voir si son projet est viable. « Sur les 20 000 semis que j’ai réalisés, on peut espérer au moins 40 000 fleurs mais elles peuvent arriver petites, sans fleur, sans feuille… Je suis à ciel ouvert et je suis obligée de faire avec les aléas climatiques » Les graines de Sophie se transformeront-elles en jeunes pousses puis en belles fleurs ? Sa ferme florale trouvera t’elle sa clientèle ?

En Corse, Jeannine est horticultrice sur les terres de San Giuliano. Une exploitation qu’elle a bâtie il y a 35 ans avec son mari aujourd’hui décédé. A 62 ans, elle souhaite partir à la retraite et surtout transmettre son exploitation, la dernière sur l’île de beauté. Elle va devoir trouver la perle rare qui pourrait la remplacer mais Jeannine est très exigeante. « Je ne peux pas laisser l’entreprise à n’importe qui. Je pourrais m’en fiche mais je n’ai pas envie de finir sur un échec. C’est un métier dur l’agriculture, on croit tout faire pour que tout réussisse, et puis il suffit d’une tempête pour que tout casse, il faut vraiment avoir les épaules larges et savoir s’adapter ». Le candidat ou la candidate à la reprise devra également reprendre le modèle économique adopté par Jeannine. « Le repreneur devra être agriculteur et aussi un peu artiste », assure la sexagénaire.