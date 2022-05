“13h15, le dimanche” : « Reprises mania » ce 22 mai sur France 2

À découvrir ce 22 mai dans “13h15, le dimanche” sur France 2, la série en 4 épisode « Reprises mania » signée Bertrand Jeanneau et Thibault Pomares

Cette série inédite en quatre épisodes se penche sur un phénomène musical appelé "Tribute Bands" : des groupes, professionnels ou amateurs, font revivre les plus grands artistes en se glissant dans leur peau pour leur rendre hommage avec la reprise de leur répertoire.

Des performances scéniques célébrant des artistes qui ont marqué l’histoire de la musique, mais aussi les histoires personnelles de tout un chacun. Et qui ont créé un manque immense autour d’eux depuis qu’ils ont quitté les feux de la rampe…

Le "13h15" a suivi The Rabeats, les Beatles version française, et le groupe Goldmen qui reprend les tubes légendaires de Jean-Jacques Goldman.

Lorsque Jean-Jacques Goldman fait ses adieux à la scène, ses fans sont comme orphelins. C’est sur cette nostalgie que se construit aujourd’hui le succès des Tribute Bands comme le groupe Goldmen, qui propose des concerts "100% live, 100% tubes, où chacun peut chanter ses refrains préférés".

The Rabeats, groupe français originaire d’Amiens, s’attachent de leur côté à perpétuer la mémoire des Beatles, séparés depuis plus d'un demi-siècle. Ils se produisent en concert "en jouant les plus grands titres que les Fab Four ont joué sur scène et composé pendant leur carrière".

Les groupes hommage reprenant les tubes inoxydables, que chacun connaît par cœur et peut chanter à tue-tête, remplissent des salles. Pour le plaisir, pour se souvenir. Les Tribute Bands français The Rabeats et Goldmen maîtrisent leur sujet, leurs instruments et leur voix…

Qui sont donc ces musiciens qui célèbrent les "quatre garçons dans le vent" ou Goldman ? Des profs de musique, des chanteurs amateurs, des musiciens autodidactes tombés amoureux d’un artiste ou d’un instrument qui ont changé leur vie…