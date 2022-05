“Reportages découverte” : « Périple en famille » à revoir samedi 28 mai sur TF1 (vidéo)

Tout quitter pour vivre l'aventure en famille à l'autre bout du monde, beaucoup en rêvent mais peu franchissent le cap. Chaque année, quelques familles osent larguer les amarres pour vivre des expériences uniques et voir grandir leurs enfants. Ces familles débutent alors un voyage de plusieurs mois, découvrent de nouveaux horizons, et goûtent à la liberté.

Partir en tribu n'est pas toujours facile, cela nécessite beaucoup de préparation, de temps et de concessions. “Reportages découverte” a suivi deux familles qui ont décidé de sillonner la planète pendant un an avec leurs enfants. L’une traverse l’Afrique à bord d’un ancien camion de pompier aménagé, l’autre parcourt le globe en routard.

Pour Nicolas, le voyage en famille était un rêve de gosse ! Il a embarqué sa femme Olivia et leurs trois enfants dans un défi fou : traverser l'Afrique du Sud au Nord pour ensuite rejoindre l’Europe, à bord d’un ancien camion de pompier.

Ce périple audacieux de 40 000 kilomètres les emmène sur des routes incroyables, parfois même les plus dangereuses du monde. Mais ces pistes chaotiques vont mettre le vieux camion à rude épreuve. « Je veux sortir des sentiers battus, pouvoir me sentir libre de prendre n'importe quelle route. Avec ce camion 4x4, il me semble que tout est possible. » Le couple a passé 4 ans à aménager son camion de pompier pour en faire un camping-car. Pendant un an, ils vont vivre à cinq dans les 7 m2 de leur maison sur roues. Un double pari pour cette famille qui n'a jamais voyagé et ne connaît pas le continent africain. « C'est l'expérience d'une vie ! Ce ne sont pas des vacances, c’est de la découverte ! Nous on fait une parenthèse dans notre vie pour profiter de tout ça, on fait ça pour les enfants mais on veut qu'ils continuent à apprendre. On ne veut pas être des touristes et planter des drapeaux pour dire on y était, on veut être des voyageurs ! »

A Nantes, Gaël et Pascale ont tout quitté, emploi et maison, pour vivre la grande aventure ! Ils vont voyager en routard pendant un an avec leurs deux fils de 5 et 7 ans.

Partis en pleine crise sanitaire, ils débutent leur périple par un tour d'Europe. A bord de leur voiture, mais sans itinéraire précis, ils vont planter la tente aussi souvent que possible. « C'est le sentiment de liberté poussé à l'extrême car c'est la liberté d'être en autonomie et tous ensemble dans la voiture et aussi la liberté car on ne sait même pas où on va ». Cette famille de sportifs ne veut pas découvrir les sites comme tout le monde ! A la recherche d'expériences insolites, ils vont traverser Venise en kayak ou encore se baigner avec des caïmans au Brésil ! « Cela montre que tout est possible, faut juste vouloir et oser ! La vie, ce n'est pas rester chez soi dans son canapé et regarder la télé. On peut faire plein d'autres choses en famille, vivre des moments très intenses avec très peu de choses ». Malgré les restrictions de voyage liées à la crise sanitaire, Gaël et Pascale réussissent quand même à s'envoler pour l'Amérique du Sud. Là bas, l'aventure se poursuit avec un nouveau membre : la grand-mère de 72 ans. Une mamie casse-cou prête à traverser la planète pour partager du temps avec sa famille. Ensemble ils découvrent l'une des zones les plus reculées et hostiles du Brésil, le Pantanal.