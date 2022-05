“13h15, le samedi” : « Croisés sur la Croisette » ce 28 mai sur France 2

À découvrir ce 28 mai dans “13h15, le samedi” sur France 2 « Croisés sur la Croisette », un reportage signé Yvan Martinet, Manon Descoubès, Jean-Baptiste Jacquet et Alexandrou Sekilariou.

Avec le 75ème Festival de Cannes, la Croisette a renoué avec les stars, les professionnels et le public après les années de la pandémie du coronavirus Covid-19.

Cette édition du 17 au 28 mai 2022 semble avoir réussi à ménager de bout en bout le rêve, le glamour, la légèreté… malgré les inquiétudes du moment : baisse de la fréquentation des salles, guerre en Ukraine…

De Tom Cruise à Marion Cotillard, de Tom Hanks à Virginie Efira… retour sur les meilleurs moments de ce rendez-vous mondial du cinéma à travers les yeux d’un public anonyme, mais averti, mis en lumière par le magazine “13h15, le samedi”.

Ce reportage, signé Yvan Martinet, Manon Descoubès, Jean-Baptiste Jacquet et Alexandrou Sekilariou, donne la parole à Gilles, photographe patenté, Alain le "patron" des décors du palais et du précieux tapis rouge, Sophie et Charlotte, mère et fille, loueuses de smokings et de robes de gala…