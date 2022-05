“Grands Reportages” « De la brousse africaine au Grand Nord : des médecins pas comme les autres » dimanche 29 mai sur TF1

Certains médecins exercent en ville, d’autres à la campagne et d’autres encore ont choisi…le bout du monde. Au fin fond du Congo, sur les océans ou chez les Inuits, les caméras de “Grands Reportages” ont suivi pendant des mois des médecins, dentistes ou soignants qui ont choisi d’aller à la rencontre de leurs patients…quels que soient les obstacles.

Emmanuel Brouiller n’est pas médecin, il est opticien à Dieppe. Mais en Afrique on l’appelle le « Dr des yeux ». Car il est un des rares à aller si loin dans la brousse pour soigner. Cette fois, il part pour 4 semaines avec dans ses valises 400 paires de lunettes. De vieilles paires qu’il récupère auprès de ses clients Français et remet en état…le tout à ses frais. « Je finance moi-même cette expédition, mais sans l’aide de mes amis à Pointe noire cela ne serait pas possible. » Pour la première fois, il va conduire un 4x4 sur les pistes défoncées et boueuses du Congo Brazzaville. Objectif : faire du dépistage visuel dans les villages reculés et surtout distribuer ses lunettes à ceux qui n’ont jamais eu accès à un opticien de leur vie.

Geneviève Auclair, elle, est médecin généraliste au Canada. Chaque année elle part plusieurs semaines dans le Nunavik, le grand nord Canadien. Seul moyen d’y accéder : de petits avions à hélices. Par moins 45 degrés, elle soigne depuis 15 ans la communauté Inuits qu’elle a appris à connaître. Sur place, ses diagnostics sont déterminants et elle doit souvent organiser des évacuations d’urgence. « Dans le Nunavik il n’y a pas de route et les premiers hôpitaux sont à des centaines de kilomètres alors nous commandons des avions par téléphones ». Mais la météo n’est pas toujours favorable…organiser une telle évacuation par avion comporte toujours une part de risques.

Enfin, Antoine Gloanec est un dentiste…pas comme les autres. Breton, il aime sillonner les océans. Avec sa femme Chloé ils ont eu l’idée un peu folle d’investir toutes leurs économies dans la construction d’un catamaran capable d’accueillir un cabinet dentaire. Pendant un an, ils sont partis à la rencontre d’enfants aux Antilles pour leur apprendre à prendre soin de leurs dents. « Nous avons vu plus de 10 000 enfants et grâce au bateau c’est une expérience ludique, du coup ils n’ont pas peur du dentiste. » Avec aujourd’hui 3 enfants en bas âge, Antoine doit recruter des dentistes avec le pied marin pour assurer sa relève.