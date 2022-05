États-Unis : « Les armes de la colère » reportage à voir sur CNEWS ce vendredi 27 mai

Suite aux derniers événements survenus aux États-Unis à Uvalde au Texas où un adolescent de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignants avant d'être abattu par la police, CNEWS propose une édition spéciale de “SOIR INFO” avec la diffusion à 21:00 du reportage de Sabrina Van Tassel « Les armes de la colère » suivie d'un débat.

Loin de l'archétype du rêve américain, le pays du second amendement compte aujourd'hui plus d'armes que d'habitants.

Depuis 2020, /es ventes d'armes explosent aux États-Unis, un phénomène lié à la pandémie et au climat politique. Pourtant, jamais l'Amérique n'a autant été divisée sur ce sujet.

La violence armée qui heurte les villes les plus pauvres de plein fouet et les fusillades de masse sont de plus en plus fréquentes.

Plusieurs communautés pensent qu'il faudrait une loi pour pouvoir se servir d'une arme, mais ce discours, pourtant modéré, ne fait pas l'unanimité.

Alors comment enrailler la circulation des armes aux États-Unis ?

Le combat est-il perdu d'avance ?