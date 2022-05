Euro de Foot féminin : les 23 joueuses dévoilées par Corinne Diacre dans le 13H de TF1 lundi 30 mai

Diffuseur officiel de L'Euro féminin 2022, TF1 vous donne rendez-vous le lundi 30 mai pour découvrir la liste des 23 joueuses de l’équipe de France de football sélectionnées par Corinne Diacre.

Invitée du JT de 13H de TF1, la sélectionneuse des Bleues, Corinne DIACRE dévoilera la liste des joueuses retenues pour cet événement qui se déroulera à partir du 6 juillet en Angleterre.

A l’issue de l’annonce de cette liste, Corinne Diacre répondra aux questions de Marie-Sophie Lacarrau sur le plateau du Journal.

Les antennes du Groupe TF1 proposeront de vivre en exclusivité et en clair L'Euro féminin de football 2022 qui aura lieu du 6 au 31 juillet avec les 14 plus belles affiches de la compétition et un dispositif exceptionnel, dévoilé lundi 30 mai.